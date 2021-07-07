15 Temmuz resmi tatil mi? 14 Temmuz yarım gün mü?

15 Temmuz Darbe Girişimi veya 2016 Türkiye askerî darbe teşebbüsü, darbecilerin verdiği isimle Harekât Yıldırım veya Yurtta Sulh Harekâtı, bu yıl hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi tatil mi? 14 Temmuz yarım gün mü?

5 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi 11 Ekim 2016'da yasa teklifiyle milletvekillerinin imzasına sunulmasının ardından oy çokluğu ile kabul edildi. 15 Temmuz resmi tatil mi? 14 Temmuz yarım gün mü?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi 11 Ekim 2016'da yasa teklifiyle milletvekillerinin imzasına sunulmasının ardından oy çokluğu ile kabul edildi. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.

15 TEMMUZ HANGİ GÜN?

Resmi yasaya göre "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" 1 iş günü tatil olarak belirlenmiştir. Buna göre bu yıl 15 Temmuz 2021 Perşembe gününe denk gelmekte Cuma gününü izin alınması halinde 15 Temmuz ile birlikte vatandaşlar 4 gün izin yapabilir.

14 TEMMUZ YARIM GÜN MÜ?

Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Perşembe gününe denk gelmektedir. 14 Temmuz ise yarım gün değildir.