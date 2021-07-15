15 Temmuz Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

15 Temmuz Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Temmuz'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesintisi yaşandı mı? Bugün elektrik kesilecek mi?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 15 Temmuz Perşembe Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Perşembe İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

BEYOĞLU

NO: 4510421

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah ATIF YILMAZ, HALAS, KÜÇÜK BAYRAM, TARLABAŞI, TOPRAK LÜLE, İSTİKLAL sk/ KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BAHÇELİ HAMAM, BÜYÜK PARMAKKAPI, SADRİ ALIŞIK, İSTİKLAL sk/ KULOĞLU mah FUAT UZKINAY, SADRİ ALIŞIK, İSTİKLAL sk/ ÖMER AVNİ mah YARASA sk/ ŞEHİT MUHTAR mah ATIF YILMAZ, MAHYACI, MİS, SÜSLÜ SAKSI, TARLABAŞI, ÖĞÜT, İMAM ADNAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/07/2021 10:00:00 - 15/07/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 4568320

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATU, HADIMKÖY-İSTANBUL, ÇALIŞ sk bölgelerinde 15/07/2021 09:00:00 - 15/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...