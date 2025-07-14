15 Temmuz özel sektöre tatil mi?

15 Temmuz özel sektöre tatil mi?
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15 Temmuz özel sektöre tatil mi? 15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle bu özel günde dair sorular gündeme geldi. Bu konu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz özel sektöre tatil mi?

15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle 15 Temmuz ile ilgili detaylara dair sorular gündeme geldi. Peki, 15 Temmuz özel sektöre tatil mi?

15 TEMMUZ ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

2025 yılında 15 Temmuz tarihi, Salı gününe denk geliyor. Hain darbe girişimi sonrası hayatını kaybedenler bu anlamlı günde anılacak. Salı günü yurt genelinde çeşitli etkinlikler organize edilecek. 2016 yılında 15 Temmuz resmi tatil olarak ilan edildi.

15 Temmuz 2025, Salı gününe denk geliyor ve bu nedenle tüm kamu kurumları, bankalar, okullar, özel sektörün büyük bir kısmı kapalı olacaktır. Mesaide olan çalışanlar ise mesai ücreti almaktadır.

15 TEMMUZ SALI NERELER KAPALI?

15 Temmuz Salı günü kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Özel bankalar, kamu bankaları, valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, noterler hizmet vermeyecek.

Sağlık kurumlarından olan aile sağlığı merkezleri tam gün kapalı olurken hastanelerin ise acil servisleri dışındaki bölümleri çalışmayacak. Nöbetçi eczaneler ise vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Kargo şubeleri kapalı olduğundan firmalar kargo teslimatı yapmayacak. Benzer şekilde PTT ve Borsa İstanbul çalışmayacak.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil oluyor.

2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe

Ramazan Bayramı

Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi

1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar

2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi

3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı

Kurban Bayramı

Arife – 6 Ağustos 2025 Çarşamba

1. Gün – 7 Ağustos 2025 Perşembe

2. Gün – 8 Ağustos 2025 Cuma

3. Gün – 9 Ağustos 2025 Cumartesi

4. Gün – 10 Ağustos 2025 Pazar

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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