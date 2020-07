15 TEMMUZ ÖZEL BÜLTENİ TBMM'DE 'DEMOKRASİ NÖBETİ' BAŞLADI TBMM bahçesinde bulunan 15 Temmuz anıtı önünde, 81 ilden gelen milli sporcuların katılımıyla 'demokrasi nöbeti' başladı.

TBMM'DE 'DEMOKRASİ NÖBETİ' BAŞLADI

TBMM bahçesinde bulunan 15 Temmuz anıtı önünde, 81 ilden gelen milli sporcuların katılımıyla 'demokrasi nöbeti' başladı.Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen ve 81 ilden milli sporcuların katılımıyla, TBMM'nin bahçesinde bulunan 15 Temmuz anıtı önünde demokrasi nöbeti başladı. Saat 22.00'dan itibaren başlayan nöbette, 15 Temmuz kapsamında söyleşiler yapıldı. Ayrıca bahçeye kurulan dev ekranda, sporculara 'TRT 15 Temmuz belgeseli' izletildi. Nöbetin devamında ise gece saat 02.16'da şehit Ömer Halis Demir anısına gökyüzüne kırmızı- beyaz balonlar bırakılacak.

GÖKYÜZÜNE KIRMIZI-BEYAZ BALONLAR BIRAKILDI TBMM bahçesinde bulunan 15 Temmuz anıtı önünde, 81 ilden gelen milli sporcuların katılımıyla 'demokrasi nöbeti' başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'da, gecenin ilerleyen saatlerinde sporcuların yanına geldi. Bir süre sporcularla sohbet eden Şentop ve Kasapoğlu, saat 02.16'da 15 Temmuz gecesi saat 02.16'da şehit olan Ömer Halis Demir anısına gökyüzüne kırımızı-beyaz balonlar bıraktı. Ardından tüm şehitler anısına Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: İHANET KARAKTERİNİN BİR YANSIMASIYDIŞentop, burada yaptığı konuşmada, 81 ilden Ankara'ya gelen sporcuların sembolik ancak çok büyük anlamı olan bir işi Mecliste gerçekleştirdiğini söyledi. 15 Temmuz'un iki boyutuyla ele alınması gerektiğini dile getiren Şentop, birinci boyutunun millet-devlet olarak karşılaşılan ihanetin büyüklüğüyle ilgili olduğunu belirtti. Şentop, bu ihanetin asla unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "15 Temmuz gecesinde ortaya çıkan, somutlaşan ihanet, aslında tarih boyunca var olan anlayışın, ihanet karakterinin bir yansımasıydı. Bu topraklarda şükür ki sayıları çok az olmakla birlikte bu millete, bu vatana ihanet içerisinde bulunan insanlar her zaman var olmuştur. Bunlar yüz yıllar boyunca da vardı. İstiklal Harbi'nin başlangıcında, Erzurum'da, Sivas'ta kongreler yapılırken daha sonra TBMM 100 yıl önce açılırken İstiklal Harbi devam ederken de bu şekilde, sayıları az olmakla beraber topluluklar vardı. Onlar zaman zaman bu memlekette darbe teşebbüsünde bulundu, millete karşı ihanet içerisinde bulundu. 15 Temmuz bu ihanet anlayışının, fikrinin, hissinin, karakterinin aslında aşağı doğru alçalarak zirve yaptığı bir noktadır." dedi. Geçmişteki darbe ve darbe teşebbüslerinin bazı devletlerle, istihbarat örgütleriyle irtibatının bulunduğunu ifade eden Şentop, 12 Eylül 1980 gecesi darbe olduğunda, ABD Başkanı Jimmy Carter'ın tiyatroda bir oyun izlediğini, darbe haber verildiğinde kimlerin yaptığını sorduğunda "Bizim çocuklar." cevabının verildiğini anlattı. Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de bu darbeler ve darbe teşebbüslerini yapanlar bu milletin çocukları değil başkalarının çocuklarıydı. 15 Temmuz'da bütünüyle bu yabancı, Türkiye düşmanı yapıların taşeronluğunu yapan bir örgüt, yıllarca içimizde besledikleri bir örgüt bu darbe teşebbüsünde bulunmuştu. Milletimize, devletimize karşı ihanet hissiyatı içerisinde bulunan, karakteri ihanet olanları iyi anlamamız lazım. Türkiye'de hükümeti, iktidarı elde edebilmek, Türkiye'nin dışındaki bazı unsurların bu topraklarda temsilciliğini yapan gazetecisinden akademisyenine, siyasetçisine kadar insanlar az da olsa mutlaka bulunmuştur ama biz bu anlayışa karşı, bu ihanet hareketine karşı teyakkuz halinde bulunmak mecburiyetindeyiz. 15 Temmuz'da bunu yaşadık. FETÖ uluslararası bazı yapıların, istihbarat örgütlerinin taşeronluğunu yapan bir örgüt. Milletin kendilerine bu toprakları korumak için verdiği silahları, tankları, uçakları millete karşı çeviren ve millete karşı kullanan ihanet içerisindeki grubu milletimiz asla affetmeyecektir."

'MİLLETİMİZ DESTANSI DİRENİŞ GÖSTERDİ'15 Temmuz'un ikinci boyutunun da bu büyük ihanet karşısında milletin gösterdiği destansı direniş olduğunu vurgulayan Şentop, "15 Temmuz'a kadar darbelerle, darbe teşebbüsleriyle karşılaştık. Milletimiz hiçbirisinde sokaklara, caddelere düşerek, doluşarak bu ihanet hareketlerine karşı mücadele etmiş değildi. 15 Temmuz'daki direnişi devletimizi, anayasal düzeni milletimizin sahiplenmesi anlamında çok önemli bir adım olarak görüyorum. Bu tablo karşısında bir daha Türkiye'de, içinde ihanet fikri olanların bunu gerçekleştirebilecekleri bir ortamı bulamayacaklarını, milletimizin bu sahiplenmesi karşısında tüm dünyaya göstermiş oluyoruz. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimiz sokaklara indi. Herkes çağrı yapabilirdi ama her çağrıya milletimiz icabet etmeyebilirdi. Niye icabet etti? Çünkü herkes biliyordu ki Cumhurbaşkanımız sokaklara caddelere meydanlara davet ediyorsa milletimizi önce kendisi sokaklara caddelere meydanlara gidecektir." ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU: '15 TEMMUZ MİLLET OLMA HİKAYEMİZİN BİR KEZ DAHA ISPATIDIR'Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcuların, bu anlamlı gecede Gazi Mecliste 'demokrasi nöbeti'nde kendileriyle beraber olduğunu belirterek, "Sizler bizim umudumuzsunuz, gururumuzsunuz. Sizlerle yarınlara emin adımlarla, inançla, gayretle, azimle yürümenin heyecanı, onurunu yaşıyoruz. Bu topraklar, tarih boyunca nice başarılar, zaferler gördüğü gibi nice karanlık oyunlara ve ihanetlere de şahitlik etmiştir. İşte 15 Temmuz gecesi milletçe maruz kaldığımız alçak saldırı da Anadolu topraklarının o derin hafızasına işlenmiştir. Bu topraklarda ilk sözü de son sözü de bu aziz milletin söylediği, söyleyeceği bir kez daha en güçlü şekilde ortaya konulmuştur." dedi.Ahlat'tan Söğüt'e, Söğüt'ten Dumlupınar'a, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a uzanan kutlu yol boyunca tek şeyin milletin istiklal aşkı ve iradesi olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Bu irade istiklal şairimizin, 'Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.' ifadesinde en güzel şekilde ortaya konulmuştur. İşte 15 Temmuz millet olma hikayemizin bir kez daha ispatıdır. 15 Temmuz can vererek yazılmış bir özgürlük mücadelesinin, demokrasi destanının sembolüdür. İşte bu ruhun evvelinde Malazgirt, Çanakkale vardır. İşte bu ruh Akif'in, 'Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz.' dediğidir. 15 Temmuz'a sahip çıkmak, bu ruhu diri tutmak, Allah katında diri oldukları tasdik olunan aziz şehitlerimize karşı hepimizin boyun borcudur. Hepimiz biliyoruz, inanıyoruz ki bu aziz millete, bu kutsal ülkeye kasteden her türlü düşmanlığa karşı istiklal mücadelemiz azimle, kararlılıkla sürmektedir."TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Kasapoğlu, 15 Temmuz gecesi bombalarnan TBMM bahçesindeki alana karanfil bıraktıktan sonra nöbet alanından ayrıldı.

ÇATIŞMANIN İZLERİ SİLİNMEDİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ üyesi askerler tarafından saldırıya uğrayan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, kanlı gecenin izlerini taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda kapalı tutulup, o haliyle korunuyor.Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkiinde bulunan otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, dört yıldır olduğu gibi muhafaza edildi. Otelin sahibi turizmci Serkan Yazıcı'nın talimatıyla kapatılan odalar, müşterilere verilmeyerek eşyalar olduğu gibi bırakıldı. Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izleri duruyor. FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, sıkılan 40 kurşunun izleri tek tek numaralandırılmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerler tarafından sıkılmış 80'in üzerinde mermi izleri göze çarpıyor.İki odanın pencereleri açılan ateş sonucu kırık halde muhafaza edilirken duvar ile içeride bulunan tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisindeki toplantı odasında bulunan masa üzerinde A4 kağıtları ve dinlenme odasındaki seccade ve tespih de bırakıldığı yerde muhafaza ediliyor.

MARMARİS'TE DARBE KALKIŞMASINDA ŞEHİT EDİLEN POLİS MEMURUNUN ÇEŞME VE ANITI AÇILDIMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz darbe kalkışmasında FETÖ silahlı terör örgütü üyesi askerler tarafından şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'ın anısına esnaf, halk ve polis memurlarının ortaklaşa yaptırdığı çeşme ve anıt törenle açıldı.FETÖ silahlı terör örgütü üyesi askerler ile 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında çatışmaya giren ve kalbinden vurularak şehit olan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anısını yaşatmak için çeşme ve anıt yaptırıldı. Baba Nihat Eker, oğlunun anısını yaşatmak için çeşme yaptırmayı planladı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçti. Şehit polis memuru Eker'in mesai arkadaşları ve esnaflar seferber oldu. Üç ay önce Marmaris-Muğla Karayolu'nun 13'inci kilometresindeki Gelibolu Mevkii'ndeki ormanlık alanda inşaat çalışması başlatıldı. Dün, üzerinde öz geçmişi ve fotoğrafı bulunan Şehit Nedip Cengiz Eker'in anıtı ve çeşmesi tamamlandı. Dün saat 19.15'de açılış töreni düzenlendi. Törene, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, kamu kuruluş daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. AK Parti, MHP ve İYİ Parti İl ilçe temsilcileri törende yönetim olarak eşlik ederken Marmaris Belediyesi ve CHP Marmaris İlçe yönetiminden kimse katılmadı.Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu. Şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in öz geçmişi okunduktan sonra Baba Nihat Eker kürsüde konuşma yaptı. Baba Eker, "Gelen geçen su içsin oğluma dua etsin diye çeşme fikri vardı. Bu fikri polis kardeşlerime açtım. Onlarda esnaf ve halkla beraber girişimde bulundu. Kendi cebimden bu çeşmeyi yaptıracaktım. Bir proje hazırlayıp bana gösterdiler. Hem anıt hem de çeşme yaptırıldı. Bizleri yalnız bırakmayan devletime ve dostlarıma minnettarım. Buradan gelip geçenler bir dua etsin yeterli" dedi. Konuşma ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu. Anıt ve çeşme şehit babası Nihat Eker ve Anne Güzel Eker, Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından dualarla açılışı gerçekleştirildi. Ayakta durmakta güçlük çeken şehit annesi Güzel Eker'i görevliler koluna girerek yardımcı oldu. Dualar okunduktan sonra açılış töreni sona erdi.

Bakan Soylu: Aldıkları nefesi bile takip ediyoruz (2)ŞEHİTLERİN İSİMLERİNİ OKUDU, DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki anma törenin ardından Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı yerleşkesine geçti. Buradaki anma töreninde şehit fotoğraflarının önüne karanfil bırakan Bakan Soylu, daha sonra programa katılan şehit aileleri ve gazilerin masalarını gezerek sohbet etti. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde burada 44'ü Özel Harekat, 7'si Havacılık Dairesi Başkanlığından olmak üzere 51 kişinin şehit düştüğünü hatırlatan Bakan Soylu, şehitlerin isimlerini okuyarak yoklama aldı. Bakan Soylu, şehitlerinin isimlerin okurken gözyaşlarına hakim olamadı.

'PKK'YA OPERASYON ÜZERİNE OPERASYON YAPIYORUZ'Daha sonra konuşmasına devam eden Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet diledi. Soylu, "Onları aramızdan ayrılarak bizi eksiltmediler, bilakis bizi bereketlendirdiler. Bize güç, kuvvet verdiler. 15 Temmuz'dan sonra bu ülkeye hep beraber bakalım. O meczubun, ahlaksız beddualarının hiçbiri tutmamıştır. Özel Harekat Başkanlığımız 15 Temmuz öncesi 6 bin kişiydi bugün 23 bin. Emniyet teşkilatımızın, jandarmamızın, sahil güvenlik komutanlığımızın tamamı öyle. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sınır ötesinde operasyon üstüne operasyon yapıyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatında hiç kimse yanımıza yaklaşamadı. Jandarmamız, polis özel harekatımızla birlikte PKK'ya operasyon üzerine operasyon yapıyor. Libya'da biz varız, Doğu Akdeniz'de biz varız. Mühendislerimiz, işçilerimiz, insansız hava araçlarını, helikopterlerimizi üretip terörle mücadeleye omuz veriyor. Doktorlarımız, dünyanın aciz kaldığı virüs mücadelesine karşı ayakta. Koskoca gelişmiş ülkeler bir bez maske için korsanlık yaparken bu ülkede hiçbir şeyin sıkıntısı çekilmedi. Bu devletin jandarması, polisi, memuru, vatandaşının kapısına kadar market alışverişini götürdü. Şimdi birisi bana söylesin, 15 Temmuz bizden bir çakıl taşı koparabilmiş midir, bizi fakirleştirebilmiş midir, bizi aciz, bizi güçsüz kılabilmiş midir? Hayır sadece içimizi acıtmıştır" dedi.

HAİN DARBE GİRİŞİMİ KONAK MEYDAN'DA ANILDI

İZMİR'de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında Konak Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Tören, mehteran takımının İZSU binasından Konak Meydanı'na yürüyüşüyle başladı.Tüm ülkede olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılı İzmir Konak Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sivil toplum kuruluşlarının ve odaların temsilcileri katıldı. Törene, protokol dışında vatandaş alınmadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, törende sandalyeler sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde yerleştirilerek, alan içerisine girenlerin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından ateşi ölçüldü. Ayrıca, törene katılanların maske kuralına uyduğu görüldü. Tören boyunca, polis ekipleri güvenlik tedbirlerini sıkı tuttu. Tören, mehteran takımının İZSU binasından Konak Meydanı'na yürümesiyle başladı. Ardından tören, İzmir İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve tasavvuf musiki dinletisiyle devam etti.

HAİN DARBE GİRİŞİMİ SERGİLENDİAK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü gecesi yaşanan olayları konu alan ve 360 fotoğrafın yer aldığı '15 Temmuz Demokrasi Sergisi' açıldı. Darbe girişimi gecesinden fotoğrafların yanı sıra yaşamlarını yitiren demokrasi şehitlerinin portrelerinin yer aldığı sergiyi ziyaret eden vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Alanda şehitler için lokma dökülerek vatandaşlara dağıtıldı. AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan serginin yapıldığı meydanda yaptığı açıklamada, "Bugün 15 Temmuz'un 4'üncü sene devriyesinde, İzmir'de meydanlarda yine hep birlikteyiz. Bundan 4 sene önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile toplamıştık. O geceyi hiç unutmayacağız. O gece şehit olan tüm kahramanlarımıza ve ülkemize sahip çıkmak adına darbeye direnen herkese biz geleceğimizi borçluyuz. 15 Temmuz'da biz bu ülkedeki bütün darbeci yapıları toptan tasfiye ettikö dedi.

"ONLARI TAMAMEN TARİHİN KARANLIKLARINA GÖMDÜK"Darbeler tarihinin 15 Temmuz ile kapandığını dile getiren İnan, "15 Temmuz hiç bir zaman rehavete kapılmamız gerektiğini ve her zaman emperyal ve sömürgeci devletlere ve onların içerideki taşeronlarına karşı son derece net bir duruş göstermenizi gerekli kılmıştır. İnşallah yaşadıklarımızdan aldığımız dersle Türkiye'ye hak ettiği yere ulaştırmak için 15 Temmuz'un şanına, şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız. O gecenin anlamına ve muhtevasına göre her zaman davranmaya devam edeceğiz. Bugünler bizim, yarınlar bizim, gelecek bizimö diye konuştu. Sergi alanına yerleştirilen ışıklandırma ile akşam saatlerinde havadan yıldız görüntüsünün de oluşacağı sergi, 15-16-17 tarihlerinde ziyarete açık olacak.

'BU SENE 15 TEMMUZ'U BURUK KUTLUYORUZ'15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılı nedeniyle düzenlenen anma töreninde kürsüye gelen AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Bayramınızı kutluyorum. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanın bölünmez bütünü için şehadate eren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. 15 Temmuz bir darbe kalkışmasıdır. 15 Temmuz aynı zamanda bir işgal girişimidir. Ancak bu darbe kalkışmasına bu işgal girişimine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü birliğiyle milletimiz dur demiştir. 15 Temmuz milletimizin şanlı direnişidir. 15 Temmuz milletimizin şanlı zaferidir. Milletimiz bir defa daha 'Millet ne derse o' demiştir ve bundan sonra da öyle demeye devam edecektir. Milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz, tanımayacağız. Bu sene 15 Temmuz'u buruk kutluyoruz. Biz bu meydanlara milyonlara alıştık. Bu sene pandemi sürecinden dolayı buruk kutlama yapıyoruz ama inşallah seneye yüz binlerle bu kutlamayı yapacağız" dedi.

O GECEYİ ANLATTIDarbe girişimi gecesine dair de konuşan Sürekli, "15 Temmuz 2016'da 21.30 sularında hain darbe kalkışması ortaya çıktığında dönemin İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı aradım, gerekli bilgileri verdi. 'Valiliğe gelelim, orada bu süreci takip edelim, milletimiz orada toplansın' dedim. Dönemin komutanlarıyla süreci programladık. Yüz binleri bulduk o gece. Sabaha karşı Marmaris'e giden Cumhurbaşkanı'na suikasta giden hain teröristler İzmir'e doğru geliyorlardı. Risklerden biri helikopterlerin valiliği ve önündeki halkı taramasıydı. Bununla ilgili alınacak tedbirleri konuştuk. Millet dışarıda, biz de milletimizle olalım, ne olacaksa olsun diye düşündük. 'Gelecekleri varsa görecekleri de var' dedik. Ama gelmediler. Foça'dan çıkarma filosunun hareket ettiğini öğrendik. Güzelbahçe'deki balıkçıları çağırdık, körfezin ağzını kapatmak için yüzlerce balıkçı harekete geçti ve körfez girişi kapatıldı. Gemiler yarı yoldan dönmüşler. Allah bize bir daha o gece yaşananları yaşatmasın. Allah ülkemizi daima ileri götürsün" dedi.

VALİ KÖŞGER SANCAĞI 3 KERE ÖPTÜMilli sporcular, '15 temmuz şehitleri sancak koşusu' adı altında 2 bin 500 metre boyunca sancağı taşıyarak konak meydanına geldi. Vali Yavuz Selim Köşger, sancağı milli sporculardan teslim aldı. Sancağı Vali Köşger'e Down Sendromlu özel sporcu Selin Durgut verdi. Vali Köşger, bayrağı üç kere öpüp alnına koydu. Sahnede kahramanlık türküleri söylendikten sonra program sona erdi.

SABAH NAMAZI ÖNCESİ SELA OKUNDU 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Hisar Camii'nde sabah namazı öncesi okunan sela ile sona erdi.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER: ÜLKEMİZ HER SALDIRIDAN DAHA DA GÜÇLÜ ÇIKMAKTADIRKonak Meydanı'nda düzenlenen kapsamlı programda, darbe girişiminin ilk görüntülerinden oluşan bir film gösterisi sunuldu. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz gecesi ekranlardan yaptığı çağrı ekrana getirildi. Ayrıca Erdoğan'ın Halka Hitabı canlı olarak yayınlandı. Yayının ardından programda konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bu millet, İstiklal harbini zaferle taçlandıran kahramanlar gibi kararlılığını ortaya koymuştur. O şanlı direniş ülkemizin her alanda güçlü olduğunu, ilelebet payidar kalacağını dost düşman herkese göstermiştir. Şükürler olsun ki ülkemiz kendisine kurulan tuzakları birer birer bozarak yoluna devam ederken her saldırıdan daha da güçlü çıkmaktadır" dedi.

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ SONSUZ MİNNETLE ANIYORUM"Konak Meydanı'nda gerçekleştirilen törene katılanları selamlayan Köşger, "Bugün bundan dört yıl önce aziz milletimizin iradesine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin bozguna uğratılmasının yıldönümündeyiz. Bu şanlı mücadelede gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimize sağlık ve mutluluk içinde bir hayat temenni ediyorum. Kıymetli İzmirli hemşehrilerim, bu önemli olayın yıldönümünde malumlarınız üzere tarihimizde ve yakın geçmişimizde yaşanan önemli olayları iyi tahlil etmemiz, geleceğimizin şekillenmesinde önemli katkılar sağlayacaktır. 15 Temmuz ihanetini irdelerken konuyu milletimizin son 100-150 yılda yaşadıklarından bağımsız ele almamamız gerekiyor. Şer odaklarını daha iyi tanımak için milli bir şuur perspektifinden bakmamız yeterli olacaktır" diye konuştu.

'ŞER ODAKLARINI RAHATSIZ ETTİ'Türk milletinin birlik ve beraberliğini korumaya yönelik gayretler ile ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve askeri alanlarda sağladığı başarıların, 15 Temmuz'u gerçekleştiren şer odaklarını rahatsız ettiğini ifade eden Köşger, "Bu millet ezilenler için umudun kapısıdır. 15 Temmuz gecesi tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek vatan altında birleşenler bunu göstermiştir. Tankın tüfeğin karşısına inancıyla, imanıyla dikilen aziz milletimiz gururumuza bir yenisini daha eklemiştir. 15 Temmuz şehitleri de dahil olmak üzere istiklal ve istikbalimizi sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.Konuşmaların ardından 15 Temmuz gazileri ve Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği'nin plaket takdim töreni gerçekleşti.

MİNARELERDEN SELA OKUNDU15 Temmuz 2016'da saat 00.13'de okunan selayı anmak adına yine saat 00.13'te tüm camilerden sela okundu. İzmir'in Konak ilçesindeki Yalı Camii'nde ise, müezzin selayı okurken, yanındaki kişiler de Türk Bayrağı'nı dalgalandırdı. Selanın okunmasının ardından, sahneye çıkan imamlar, Fetih Suresi'ni de okudu.

MARMARİS'TE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Atatürk Anıtı önünde bir dizi etkinlik düzenlendi

FETÖ/PDY mensuplarının darbe teşebbüsünde en önemli merkezlerinden olan Marmaris ilçesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. Darbe kalkışmasında FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi askerler tarafından şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel ve babası Nihat Eker programa katıldı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla vali yardımcıları, siyasi, sivil toplum ve dernek temsilcileri yanı sıra çok sayıda vatandaş ellerinde Türk Bayrağı ile alanı doldurdu. Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program saat 20.30'da başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ardından dualar okundu. 15 Temmuz'a dair sinevizyon gösterisi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyonda canlı verildi. Öğrenciler 15 Temmuz'u anlatan şiirlerini okudu. Mehter takımı gösterisi ardından kürsüde söz alan Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, " Cumhurbaşkanı'nı ağırlayan yerdi Marmaris. Ankara ve İstanbul'dan sonra en çok olayların olduğu kilit nokta idi Marmaris. Marmaris, o gece iki polisimizi şehit verdi. Bir şehidimiz Marmaris'te görev yapıyordu. Şehit kardeşimizin anne ve babası, siz o gece bir evlat verdiniz ama milyonlarca evlat kazandınız. Ellerinizden öpüyorum" dedi. Tasavvuf müziği dinletisi ardından sela okunmasıyla tören sona erdi.

