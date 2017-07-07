15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneğinden Vali Demirtaş'a Ziyaret

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Akdeniz Bölge Başkanı ve üyeleri Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Akdeniz Bölge Başkanı İrfan Topal ve üyeler, Vali Demirtaş'ı ziyaretinde, derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında çeşitli bilgiler verdi.



Demirtaş ise, ziyaretinden dolayı Topal'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.



Unutmamaya ve unutturmamaya kararlı oldukları 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminde canlarını veren şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Demirtaş, girişimin yurdun dört bir yanında olduğu gibi Adana'da da çeşitli etkinliklerle bir kez daha kınanacağını kaydetti.



Vali Demirtaş, bu hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PYD mensuplarının hak ettiği cezaya çarptırılması için gerekli tüm çalışmaların kararlılıkla yerine getirilmeye devam edileceğini bildirdi.