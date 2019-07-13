İskenderun Teknik Üniversitesinde (İSTE) 15 farklı üniversiteden, akademisyen, sanatçı ve öğrencilerin katıldığı "15 Temmuz Milli Direniş Sergisi" açıldı.

İSTE Merkez Kampüs Barbaros

Hayrettin Konferans Salonu fuaye alanında açılışı gerçekleşen sergide öğretmen, öğrenci ve sanatçıların 15 Temmuz'u resmettiği eserler yer aldı.

Serginin açılışına Hatay Valisi Rahmi Doğan, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Ankara'da 15 Temmuz darbe girişimde Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen Komser Yardımcısı Gülşah Güler'in ailesi ve çok sayıda davetli katıloı.

İskenderun Teknik Üniversitesi bahçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikimi de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA