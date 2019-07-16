15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli programlar düzenlendi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü anmaları Samsun'da sabah saatlerinde başladı. Mezarlık ziyaretleri ile başlayan programlar Akşam Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklerle devam etti. Program ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dev ekranda yayınlandı. Konuşmanın bitmesinin ardından Samsun Valisi Osman Kaymak ile birlikte protokol üyeleri konuşmalarını gerçekleştirdi.

İlk olarak konuşmasını gerçekleştiren Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, milli birlik vurgusu yaparak, "2 şeyi hatırlatmakta fayda görüyorum. Dünyaya gelirken bize kimse sormadı. Giderken de sormayacak. Bu 2016 var ya bambaşka bir yıl oldu. Bizden sonra gelecek nesillerin çok büyük bir ders alması gereken bir yıl 2016. Şunu herkes bilsin. İçerideki hainler dışarıda ki düşmanlar bu millete bu ülkeye asla zarar veremeyecek" dedi.

"15 Temmuzda büyük bir millet olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik"

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir'in ardından konuşmasını yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Darbe haberini kimimiz televizyondan öğrendik, kimimiz gelen bir telefonla, kimimiz ise bir yakınımızın acı acı kapıyı çalışı ile öğrendik. Böyle bir şey gerçek olamaz dedik kendi kendimize. Bir baktık ki gerçekmiş. İçimize sızan hainler kırk yıldır kurdukları planları hayata geçirmeye başlamış. Sonra gördük ki yiğitler varmış. Binlerce yıldır Türkiye de hep bildiğimiz hep şükran duyduğumuz aziz kahramanlarımız varmış. O gece ne kadar büyük bir millet olduğumuzu tüm dünyada göstermiş olduk" diye konuştu.

"Bugün burada bulunarak devletimizin geleceğine, istikbaline sahip çıkıyorsunuz"

Son olarak konuşmayı gerçekleştiren Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun milli birliğin, demokrasinin, vatan severliğin örneğini sergiliyor. 3 yıl olduğu gibi bugün burada bulunarak devletimizin geleceğine, istikbaline sahip çıkıyorsunuz. Şehitlerimize saygınızı gösteriyorsunuz. Milli Mücadele amacı ile yapılan törenlerde hep şunu ifade ederim. Milli Mücadelemiz devam ediyor. Hainler Türkiye bölme niyetleri devam ediyor. Bütün bunlara karşı sizlerin feraseti ortaya kondu. Sizlerden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Program dahilinde şehitler için Kur'an okundu, dualar edildi. Ardından ilahiler söylendi.

Düzenlenen programa ayrıca Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mahmut Aydın, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun Canik Belediyesi Başkanı İbrahim Sandıkçı katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA