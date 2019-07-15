15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü

Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilciliği ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

PTT önündü gerçekleştirilen basın açıklamasına Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclisi Burhanettin Çoban, AK parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Memur Sen, Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mustafa Arslan, STK temsilcileri ile siyasi parti üyeleri katıldı.

Memur- Sen adına basın açıklaması yapan İl Temsilcisi Mustafa Arslan, 15 Temmuz 2016 tarihinde, ülke olarak uluslararası karanlık bir işgal ve darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

FETÖ'nün 17- 25 Aralık kumpası, Gezi kalkışması, Kobani olayları sonuç vermeyince askeri bir darbe seçeneğine başvurduğunu belirten Arslan, şunları söyledi.

"Bu ihanet eyleminin görünen tarafında FETÖ, arkasında ise bir takım küresel güçlerin olduğunu artık bugün daha kesin bir şekilde biliyoruz. Açık ve net olarak söylüyoruz; FETÖ'yü ve FETÖ'cü teröristleri darbe girişiminden sonra hangi güçler koruma altına aldıysa darbe girişiminin arkasında o güçler vardır."

Basın açıklaması sırasında platform üyeleri, tekbir getirilerek "FETÖ millete hesap verecek" sloganları attı.

Katılımcılar basın açıklamasına ellerinde o gece şehit olanların posterleri ile katıldı.

Kaynak: AA