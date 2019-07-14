"15 Temmuz milletimizce bertaraf edilen operasyonlardan biri"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, millet iradesinin öneminin tartışılmaz olduğunu belirterek, "Devletin sahibi millettir. Millet ve devlet, gücünü seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanır." ifadesini kullandı.

Destici, yazılı açıklamasında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da ülke dışından sevk ve idare edilerek devletin en stratejik kurumlarına sızıp oraların ele geçirebileceğini sandığını ancak halkın feraseti sayesinde bunun gerçekleşmediğini bildirdi.

Milletin darbe girişimine karşı fedakarca ve kahramanca mücadele ettiğini hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"Devletin sahibi millettir. Millet ve devlet, gücünü seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanır. 15 Temmuz, tarihin çeşitli döneminde ve özellikle bugün yaşadığımız coğrafyada örneklerine sıklıkla rastlayabileceğimiz, küresel emperyalizmin, yaşadığımız toprakların, milletimize ait değerlerini yağmalamak için piyonları aracılığıyla yaptığı ve yine milletimiz tarafından bertaraf edilen operasyonlardan biridir. Milletin manevi çatısı olan devletimizi korumak için hiç tereddüt etmeden hayatlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum."

Kaynak: AA