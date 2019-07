AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Tek yürek olarak darbe girişimini durduran milletimizin kahramanlıkları 15 Temmuz'un üzerinden yıllar geçse de hafızalarımızdaki yerini koruyacak, gösterilen dik duruş nesiller boyunca takdirle anlatılacaktır. 15 Temmuz, milletçe yeniden şahlanışımızın günüdür." ifadesini kullandı.

Karaaslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz'un tarihin en büyük ihanetlerinden biri olarak kayıtlara geçtiğini vurgulayan Karaaslan, 15 Temmuz'da aziz milletin canları pahasına vatan mücadelesiyle darbecileri bozguna uğrattığını hatırlattı.

Türk milletinin tüm dünyaya daha önce görülmemiş bir demokrasi dersi verdiğinin, ihanet karşısında büyük cesaret örneği gösterdiğinin altını çizen Karaaslan, şunları kaydetti:

"O karanlık gecede caddelerde, meydanlarda mücadelesiyle devleşen, tankları çıplak elleriyle durduran, F-16'lara kafa tutan, mermilere göğüs geren her bir vatandaşımızın yüreğinde taşıdığı ruh, aziz milletimizi Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de galip eden yüksek ruhtur. Binlerce yıldır içimizde büyüttüğümüz, her yeni gün daha da güçlenen inancımız tarih boyunca olduğu gibi bizleri yeni zaferlere taşıyacaktır. 'Milletimi illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum' çağrısıyla planları boşa çıkaran, halkın gücünün üstünde beşeri hiçbir güç tanımayan, milletine duyduğu yüksek güvenle, 'siz dik durun yeter ki, biz ölümüne ölümüne' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile aynı safta, omuz omuza kararlı duruşumuzun ve ölümü öldüren cesaretimizin ifadesi olan 15 Temmuz bizler için derin bir hüznün olduğu kadar yüksek bir gururun adıdır. Tek yürek olarak darbe girişimini durduran milletimizin kahramanlıkları 15 Temmuz'un üzerinden yıllar geçse de hafızalarımızdaki yerini koruyacak, gösterilen dik duruş nesiller boyunca takdirle anlatılacaktır. 15 Temmuz, milletçe yeniden şahlanışımızın günüdür."

15 Temmuz'da ülkenin refahı, huzur ve barış ortamının devamı için her zamankinden daha sağlam bir iradeyle bu zorlu sınavdan daha da güçlenerek çıkmayı başardıklarına işaret eden Çiğdem Karaaslan, "Silahlı darbe girişiminin ardından gelen ekonomik darbe girişimlerine de fırsat vermedik, tüm saldırıları milli seferberlik ruhuyla püskürtmeyi başardık. Birlik ve beraberlik içinde bizlerde bu inanç oldukça güçlü ve lider ülke Türkiye'nin önüne set çekmek isteyenler bu imkana bir daha asla kavuşamayacaktır. Kanlı darbe girişiminin karşısında dimdik duran, istiklal ve istikbalimizi korumak uğruna şehadet şerbeti içen 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükran duygularımızı iletiyorum. Şehitlerimiz ve gazilerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerini ebediyen koruyacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA