15 Temmuz "Mevzu Vatansa Marşı" 15 Temmuz 'un 4. yıl dönümünde Eyüpsultan Kaymakamlığı'nın desteğiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Mevzu Vatansa" adlı bir marş bestelenerek klip çekimi yapıldı ve yayınlandı.

15 Temmuz 'un 4. yıl dönümünde Eyüpsultan Kaymakamlığı'nın desteğiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Mevzu Vatansa" adlı bir marş bestelenerek klip çekimi yapıldı ve yayınlandı. Klipte Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu, Mevzu Vatansa Marşı'nı Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lİsesi Müzik Öğretmeni Cengiz Gökdemir şefliğinde seslendirdi. Söz konusu klip 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Eyüpsultan ilçesinin tarihi atmosferinde çekildi. Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu Eyüpsultan ilçesine bağlı okullarda eğitim-öğretim gören öğrenciler arasından yapılan seçmelerle, 13 korist öğrenci, 5 enstrümanist öğrenci ve Eyüpsultan ilçesinde görev yapan 3 öğretmen ile Müzik Öğretmeni Cengiz Gökdemir şefliğinde oluşturuldu. Kaynak: AA