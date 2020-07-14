- 15 Temmuz marşını işaret dili ile seslendirdiler
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- 15 Temmuz marşını işaret dili ile seslendirdiler

- 15 Temmuz marşını işaret dili ile seslendirdiler Akhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü idareci ve öğretmenleri 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin 4.

14.07.2020 16:14 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:25

- 15 Temmuz marşını işaret dili ile seslendirdiler

MANİSA - Akhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü idareci ve öğretmenleri 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri çerçevesinde Şehitler ve Gazilerin hatırasına anlamlı bir video hazırladı.

Akhisar Halk Eğitimi Merkezi idareci, öğretmen ve usta öğreticilerinin yer aldığı çalışmada 15 Temmuz Marşı İşaret Dili tercümanı ve öğretmeni Canan Erhun'un rehberliğinde Akhisar'ın önemli mekanlarında çekildi. Toplam 18 öğretmenin 15 Temmuz Marşı'nı işaret dili ile çevirmek için görev aldığı çekimler Akhisar Kaymakamlık Meydanı, Milli Egemenlik Meydanı, Garnizon Şehitliği, Su Yolu Mezarlığı Şehitlikler, Atatürk Ortaokulu Önü Şehitler Anıtı ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde yapılarak, uzun bir çalışma sürecinin ardından tamamlandı.

Akhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Erdem, "15 Temmuz 2020'de FETÖ Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimin unutmadık, unutmayacağız. Tarihimizden günümüze en sonda en büyük örneklerinden birini gördüğümüz 15 Temmuz'da milletimizin kahramanlığını ve destansı duruşunu bir nebze olsun hatırlatabilmekten ve böyle bir çalışmada bulunmaktan Akhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ailesi olarak onur duyuyoruz. Bu anlamlı günde vatanımız, milletimiz, bayrağımız, ezanımız ve tüm mukaddesatımız uğruna gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen Aziz Şehitlerimizi rahmet, minnet ve duayla anıyor; Kahraman Gazilerimize ve Aziz Milletimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar için ne yapsak azdır" dedi.

- 15 Temmuz marşını işaret dili ile seslendirdiler

Kaynak: İHA

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