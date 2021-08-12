15 Temmuz Mahallesi ve 2000 Evler Mahallesinde Altyapı Yenileme ve Sıcak Asfalt Çalışmaları Dolayısıyla Bu Yollar Trafiğe Kapatılıyor
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15 Temmuz Mahallesi ve 2000 Evler Mahallesinde Altyapı Yenileme ve Sıcak Asfalt Çalışmaları Dolayısıyla Bu Yollar Trafiğe Kapatılıyor

15 Temmuz Mahallesi ve 2000 Evler Mahallesinde Altyapı Yenileme ve Sıcak Asfalt Çalışmaları Dolayısıyla Bu Yollar Trafiğe Kapatılıyor
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15 Temmuz Mahallesi ve 2000 Evler Mahallesinde Altyapı Yenileme ve Sıcak Asfalt Çalışmaları Dolayısıyla Bu Yollar Trafiğe Kapatılıyor Nevşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Vefa Küçük Caddesi ile 2000 Evler Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan altyapı ve sıcak...

15 Temmuz Mahallesi ve 2000 Evler Mahallesinde Altyapı Yenileme ve Sıcak Asfalt Çalışmaları Dolayısıyla Bu Yollar Trafiğe Kapatılıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Vefa Küçük Caddesi ile 2000 Evler Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan altyapı ve sıcak çalışmalarından dolayı Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki Ada Konutları ile İl Özel İdare Petrol İstasyonu arasındaki yol bu gece saat 24. 00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.

Bahar ayları ile birlikte kentin farklı mahallelerinde altyapı ve sıcak asfalt yatırımlarına hız veren Nevşehir Belediyesi, 15 Temmuz Mahallesi ve 2000 Evler Mahallesi'ndeki çalışmalarına 13 Ağustos Cuma günü başlayacak.

Kurban Bayramı öncesinde Vefa Küçük Caddesi'nin 80. Yıl Bulvarı Kavşağı'ndan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na kadar olan bölümünde altyapı yenilemesi yaparak sıcak asfalt serimi gerçekleştiren belediye ekipleri, buradan 2000 Evler Mahallesi'ndeki İl Özel İdare Petrol İstasyonu arasında yapacağı altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışması dolayısıyla yolu trafiğe kapatacak.

Bu akşam saat 24. 00'dan itibaren trafiğe kapatılacak olan 15 Temmuz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile 2000 Evler Mahallesi İl Özel İdare Petrol İstasyonu arasındaki bölümde içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyecek olan belediye ekipleri ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek.

Yağmur suyu hattının da döşeneceği bölgenin yaya kaldırımlarını yenileyerek binlerce yeni fidan dikecek olan belediye ekipleri ardından her iki caddenin aydınlatma sistemini de yenileyecek.

Çalışmalar dolayısıyla trafiğe kapatılacak olan yollar:

-15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi (Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki Ada Konutlarından Tuzlu Su Parkı'na kadar olan yol)

-2000 Evler Mahallesi Nursultan Nazarbayev Caddesi (Tuzlu Su Parkı ile İl Özel İdaresi Petrol İstasyonu arasındaki Yol)

Kaynak: Habermetre

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