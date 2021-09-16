15 TEMMUZ MAHALLESİ - PLAN TADİLATI, 2566 ADA - 60 PARSEL İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA - Haberler
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15 TEMMUZ MAHALLESİ - PLAN TADİLATI, 2566 ADA - 60 PARSEL İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

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15 TEMMUZ MAHALLESİ - PLAN TADİLATI, 2566 ADA - 60 PARSEL İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

15 TEMMUZ MAHALLESİ - PLAN TADİLATI, 2566 ADA - 60 PARSEL İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDABağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, 2566 ada 60 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği (PİN: UİP-34469723), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 26. 07.

15 TEMMUZ MAHALLESİ - PLAN TADİLATI, 2566 ADA - 60 PARSEL İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, 2566 ada 60 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği (PİN: UİP-34469723), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 26. 07. 2021 tarihinde onaylanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 16. 09. 2021 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 16. 09. 2021 Duyurular Belediyemizde Covid 19 Aşınızı Yaptırabilirsiniz Engellilerimiz ve Aileleri için Yeni Dönem Kurs... Bilgi Evleri Yaz Dönemi Kurs Kayıtları Başladı Karadeniz İçin Birlik Olma Vakti Hepimizin Sağlığı için Aşılarımızı Yaptıralım 1 Temmuz'dan İtibaren Çalışma Saatlerimiz 1 Temmuzdan İtibaren Kademeli Normalleştirme Tedbirleri... Lokman Çağırıcı Yeniden MBB Encümen Üyeliğine Seçildi Belediye Başkanımız Lokman ÇAĞIRICI'nın Ramazan Bayramı... 1 2 3 4 5 6 7 8

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Haber: 15 TEMMUZ MAHALLESİ - PLAN TADİLATI, 2566 ADA - 60 PARSEL İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA - Haberler
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