15 temmuz Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı

Şehitkamil Belediyesi, 15 Temmuz Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmasına başladı. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen asfaltlama çalışmaları memnuniyetle karşılandı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi'nde yeni imara açılan bölgelerdeki yol açma çalışmaları ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda başlatılan kapsamlı asfaltlama çalışması aralıksız devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları kısa sürede tamamlanacak ve yeni, modern yollar vatandaşın hizmetine sunulacak. Asfalt çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu belirten 15 Temmuz Mahalle Muhtarı Mehmet Uğur, "Mahallemiz hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle olduğu için yeni imara açılan bölgelerde Şehitkamil Belediyemiz tarafından daha önce yol açma çalışmaları yapılmıştı. Daha sonra mahallemizde açılan yolların altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte belediyemiz tarafından asfalt çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa sürede çalışmalar tamamlanacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Yapılan çalışmalardan memnunuz. Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların da devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri