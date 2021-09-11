15 temmuz Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

15 temmuz Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
15 temmuz Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı

Şehitkamil Belediyesi, 15 Temmuz Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmasına başladı.

Şehitkamil Belediyesi, 15 Temmuz Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmasına başladı. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen asfaltlama çalışmaları memnuniyetle karşılandı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi'nde yeni imara açılan bölgelerdeki yol açma çalışmaları ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda başlatılan kapsamlı asfaltlama çalışması aralıksız devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları kısa sürede tamamlanacak ve yeni, modern yollar vatandaşın hizmetine sunulacak. Asfalt çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu belirten 15 Temmuz Mahalle Muhtarı Mehmet Uğur, "Mahallemiz hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle olduğu için yeni imara açılan bölgelerde Şehitkamil Belediyemiz tarafından daha önce yol açma çalışmaları yapılmıştı. Daha sonra mahallemizde açılan yolların altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte belediyemiz tarafından asfalt çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa sürede çalışmalar tamamlanacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Yapılan çalışmalardan memnunuz. Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların da devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Uğur İbrahim Altay
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Aleyna Tilki Deniz Akkaya
Spor Diego Cristiano Fatih Terim Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 15 temmuz Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 01:33:14. #1.17#