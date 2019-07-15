15 Temmuz Londra'da koreografiyle anlatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türk milletinin gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu sembolize eden koreografi performansı sergilendi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve 15 Temmuz anısına tasarlanan gösteri, yerel saatle 16.00'da (TSİ 18.00) Tower Hill'de yapıldı.

Eş zamanlı olarak İstanbul'da da gerçekleştirilen koreografide 50 Tu¨rk ve 50 İngiliz olmak u¨zere 100 performans sanatçısı görev aldı.

Koreografide hain darbe girişimi sırasında Türk milletinin FETÖ üyesi teröristlere karşı nasıl birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde olduğunu

sembolize eden bir hikayeye yer verildi.

İnsanların gu¨ndelik yaşamına devam ederken birden hayatın durmasıyla başlayan gösteride, darbe girişiminin ilk haber alındığı ana dikkati çekildi.

İnsanların yere yığılması ve çevredekilerin bu kişilere yardım etmek için koşuşturmasının sahnelendiği etkinlikte, birbirini tanımayan insanların

nasıl dayanışma seferberliği başlattıkları anlatıldı.

Gösteri, dayanışma içindeki insanların tek vu¨cut olup darbe girişimine

karşı mu¨cadele vermesi ve sonunda zafer elde ederek Tu¨rk bayrağını

yeniden dalgalandırmasıyla sona erdi.

Hazırlık çalışmaları iki ay boyunca İstanbul

ve Londra'da eş zamanlı su¨ren koreografinin mu¨ziklerinin özel bestelendiği belirtildi.

Kaynak: AA