15 Temmuz led panolarla anlatıldı
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15 Temmuz led panolarla anlatıldı

Kamyonlardan detaylar Kamyonların üstündeki görsellerden detaylar WASHINGTON - Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, NY ve NJ'nin yanısıra ABD'nin başkenti Washington D.C.

14.07.2020 21:15 | Son Güncelleme: 14.07.2020 21:56

Kamyonlardan detaylar

Kamyonların üstündeki görsellerden detaylar WASHINGTON - Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, NY ve NJ'nin yanısıra ABD'nin başkenti Washington D.C. sokaklarında da 15 Temmuz temasını işleyen dijital sloganlarla donatılmış ilan kamyonları dolaştı.

D.C. merkezinde özellikle Beyaz Saray ve Temsilciler Meclisi binaları etrafında tur atan kamyonların ekranlarında, "15 Temmuz, Türk Demokrasisinin Zaferi", "Türk Milletinin Zaferi" yazan sloganlar yer aldı.

15 Temmuz led panolarla anlatıldı

Kaynak: AA

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