15 TEMMUZ KUPALARINDA ÖDÜL HEYECANI YAŞANDI

15-07-2021 21: 59: 56 15 TEMMUZ KUPALARINDA ÖDÜL HEYECANI YAŞANDI BAŞKAN FADILOĞLU: "CENTİLMENCE VE EĞLENEREK YARIŞTILAR"YÜZLERCE SPORCU, 'TELAFİDE BEN DE VARIM DEDİ'Şehitkamil Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen...

15-07-2021 21: 59: 56 15 TEMMUZ KUPALARINDA ÖDÜL HEYECANI YAŞANDI BAŞKAN FADILOĞLU: "CENTİLMENCE VE EĞLENEREK YARIŞTILAR"

YÜZLERCE SPORCU, 'TELAFİDE BEN DE VARIM DEDİ'

Şehitkamil Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen badminton, futbol, paintball ve satranç branşlarında düzenlenen Geleneksel Spor Etkinlikleri, kategorilerinde dereceye giren sporcuların ödüllendirmesiyle son buldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kurumlar arası iş birliği ile düzenlenen badminton, futbol, paintball ve satranç kupalarında dereceye giren sporcu öğrenciler, ödüllerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir, Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu, branş il temsilcileri, spor kulübü yöneticileri ve sporcu velilerinin katıldığı törenlerde aldılar.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Telafide Ben de Varım' programlarında, farklı branşlarda eğitimlere katılan sporcu öğrenciler, pandemi nedeniyle uzun süredir büyük özlem duydukları müsabakalarda performansları ve centilmen tavırlarıyla farklı platformlarda tribünleri dolduran seyircilerin takdirini kazandılar.

15 TEMMUZ'UN ANLAMINA YAKIŞIR BİR ORGANİZASYON OLDU

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü spor etkinlikleri ödül töreninde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, düzenlenen organizasyonların 15 Temmuz'un anlamına yakışır bir şekilde düzenlendiğini söyledi. Başkan Fadıloğlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde kurumlar arası iş birliğiyle 4 farklı branşta organize ettiğimiz spor etkinliklerine katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Müsabakaların adeta bir şenlik havasında gerçekleştirmesinde emeği geçen tüm kurumların değerli temsilcilerine, teknik kadrolarda görev yapan kıymetli idarecilere ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Düzenlenen müsabakalar, 15 Temmuz'un ruhuna yakışır bir şekilde sporcularımızın centilmence yaklaşımlarıyla büyük bir birlik ve beraberlik ortamında gerçekleştirildi. Çocuklarımızın ve gençlerimizin pandemi döneminde sportif faaliyetlere duydukları özlem, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yürütülen 'Telafide Ben de Varım' programlarında dahil edilen etkinlik zinciriyle son buldu. Yeşil sahalarımız, spor salonlarımız, yüzme havuzlarımız, spor merkezlerimiz ve kamp alanımız adeta bir sporcu fabrikası gibi çalışıyor. Çok daha fazla sayıda bireyi, yaşam boyu spor faaliyetleriyle buluşturabilmek adına çalışmalarımızı büyük bir dinamizmle sürdürüyoruz. Tüm sporcularımıza ve teknik kadroda görev yapan hocalarımıza bundan sonraki süreçte katılacakları müsabakalarda başarılar diliyorum. "

BAŞKAN FADILOĞLU: "CENTİLMENCE VE EĞLENEREK YARIŞTILAR"

YÜZLERCE SPORCU, 'TELAFİDE BEN DE VARIM DEDİ'

Şehitkamil Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen badminton, futbol, paintball ve satranç branşlarında düzenlenen Geleneksel Spor Etkinlikleri, kategorilerinde dereceye giren sporcuların ödüllendirmesiyle son buldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kurumlar arası iş birliği ile düzenlenen badminton, futbol, paintball ve satranç kupalarında dereceye giren sporcu öğrenciler, ödüllerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir, Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu, branş il temsilcileri, spor kulübü yöneticileri ve sporcu velilerinin katıldığı törenlerde aldılar.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Telafide Ben de Varım' programlarında, farklı branşlarda eğitimlere katılan sporcu öğrenciler, pandemi nedeniyle uzun süredir büyük özlem duydukları müsabakalarda performansları ve centilmen tavırlarıyla farklı platformlarda tribünleri dolduran seyircilerin takdirini kazandılar.

15 TEMMUZ'UN ANLAMINA YAKIŞIR BİR ORGANİZASYON OLDU

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü spor etkinlikleri ödül töreninde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, düzenlenen organizasyonların 15 Temmuz'un anlamına yakışır bir şekilde düzenlendiğini söyledi. Başkan Fadıloğlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde kurumlar arası iş birliğiyle 4 farklı branşta organize ettiğimiz spor etkinliklerine katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Müsabakaların adeta bir şenlik havasında gerçekleştirmesinde emeği geçen tüm kurumların değerli temsilcilerine, teknik kadrolarda görev yapan kıymetli idarecilere ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Düzenlenen müsabakalar, 15 Temmuz'un ruhuna yakışır bir şekilde sporcularımızın centilmence yaklaşımlarıyla büyük bir birlik ve beraberlik ortamında gerçekleştirildi. Çocuklarımızın ve gençlerimizin pandemi döneminde sportif faaliyetlere duydukları özlem, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yürütülen 'Telafide Ben de Varım' programlarında dahil edilen etkinlik zinciriyle son buldu. Yeşil sahalarımız, spor salonlarımız, yüzme havuzlarımız, spor merkezlerimiz ve kamp alanımız adeta bir sporcu fabrikası gibi çalışıyor. Çok daha fazla sayıda bireyi, yaşam boyu spor faaliyetleriyle buluşturabilmek adına çalışmalarımızı büyük bir dinamizmle sürdürüyoruz. Tüm sporcularımıza ve teknik kadroda görev yapan hocalarımıza bundan sonraki süreçte katılacakları müsabakalarda başarılar diliyorum. "

Kaynak: Habermetre