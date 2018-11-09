15 Temmuz Konuşmasıyla Gündemden Düşmeyen Cihangir İslam, Sinirlenip Canlı Yayını Terk Etti

"15 Temmuz iki batılın çatışmasıydı, siz aciz bir kula kulluk ediyorsunuz" diyen Cihangir İslam, katıldığı Akit TV'de yayınlanan Asıl Mesele adlı programı sinirlenerek terk etti. İslam'ın programda sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'yü övdüğü iddiasına sinirlendiği ifade edildi.

FETÖ İDDİALARINA SİNİRLENDİ

TBMM'de yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma açılan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam katıldığı programda, Akit TV'den Yusuf Ozan Demir'in ve Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun'un sorularını yanıtladı. Cihangir İslam, Twitter paylaşımları sebebiyle kendisine yöneltilen FETÖ'yü övdüğü iddiasına sinirlenerek stüdyodan ayrıldı.