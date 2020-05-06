"15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş", Fransızcaya çevrildi
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"15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş", Fransızcaya çevrildi

06.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:06

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini anlattığı kitabı "15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş", İngilizce ve Rusçanın ardından Fransızcaya çevrildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini anlattığı kitabı "15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş", İngilizce ve Rusçanın ardından Fransızcaya çevrildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, "vesika" niteliği taşıyan kitabın, FETÖ üyelerinin yerleştiği, üs olarak kullandığı Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerinde kullanılan ortak dil olan Fransızca ve Rusçaya çevrildiği anlatıldı.

Bu yıl içerisinde kitabın 2 farklı dile daha çevrileceği belirtilen bilgilendirmede, kitabın Türkçe baskısı üzerinde belgeselinin çekilip bitirildiği ve bu sene bazı televizyon kanallarında yayımlanacağı aktarıldı.

Fransızca baskısı yapılan 228 sayfadan oluşan kitabın arka sayfalarına yerleştirilen darbe gecesine ait görüntü ve diyalogların bulunduğu videoların "karekod" sistemiyle izlenebilir hale getirilerek okuyucuların istifadesine sunulduğu kaydedildi.

Bilgilendirmede, kitabın değişik dillerde yayınlanmasının önemi şu şekilde anlatıldı:

"Kitabın değişik dillerde yayımlanmasıyla FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde gerçekleştirdiği vahşetin ülkemiz dışında yaşayan, yabancı ülke yöneticilerine duyurulmasının yanında, aslında FETÖ'nün şu an yaşadıkları ülkeler ve insanlar içinde ne kadar tehlikeli olduğu hususunda bilinçli olmaları hedeflendi. Bu örgütün yerleştiği birçok ülkede onları tanımayarak, dolaylı ya da dolaysız olarak destek veren sivil toplum kuruluşlarına, gazetecilere, aktivistlere, sivil halka da FETÖ gerçeğini bu tercüme kitaplar vasıtasıyla ulaştırıp, gözlerini açmak amaçlandı. FETÖ'nün yerleştiği tüm ülkelerde yakaladıkları ilk fırsatta yapacakları, Türkiye'de yapmaya kalkıştıkları ile birebir aynı olacak. Bu nedenle tüm dünyanın bu örgütü tanıması gerekir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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