15 Temmuz Kahramanlarını Rölyef Sanatıyla Yaşatıyorlar

Burdur Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencileri, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin darbe girişimine karşı direnişini rölyef sanatıyla anlatıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığından destekli projede, öğrenciler tarafından 15 Temmuz'da yaşanan olayların ve şehit olan bazı kahramanların kilden kabartmaları yapılıyor.

Projeyle, öğrencilerin milli ve manevi duygularını geliştirmek ve tarihi olayları gelecek nesillere kalıcı eserlerle aktarmak amaçlanıyor.

Okul Müdürü Keziban Atagündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, milletin darbecilere karşı direnişinin tarihte önemli bir yere sahip olduğunu, sonraki nesillere de aktarılması gerektiğini söyledi.

15 Temmuz gecesi milletin hafızasına kazınan bazı kareleri öğrencilerin önce resmettiğini, daha sonra kille üç boyutlu çalışma ortaya koyduğunu anlatan Atagündüz,"Bu eserler sergilenecek. Bu menfur saldırı sonucu halkımızın direnişini, rölyef çalışmasıyla ölümsüzleştirmek istedik." dedi.

Görsel sanatlar öğretmeni Mutiye Çelik de projenin isminin "15 Temmuz Gecesi'nden Doğan Yıldızlar" olduğunu, 10 farklı rölyef çalışmasını 13 öğrenciyle yürüttüklerini ifade etti.

Öğrencilerden Selen Gönen de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin meydanlara döküldüğünü anımsatarak, "15 Temmuz gecesinde minarelerden yükselen sela seslerini canlandırmak istedim." diye konuştu.