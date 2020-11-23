15 Temmuz kahramanı komutandan acı haber
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz kahramanı komutandan acı haber

23.11.2020 11:50 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:53
15 Temmuz kahramanı komutandan acı haber

Kahramanmaraş'ta, 15 Temmuz'da darbecilerin planlarını bozarak engelleyen 5. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Bayram Ölçücüoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta, 15 Temmuz'da darbecilerin planlarını bozarak engelleyen 5. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Bayram Ölçücüoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu vefat eden Albay Bayram Ölçücüoğlu'nun cenazesi İstanbul Selimiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta FETÖ'cülerin hain planlarını bozan Ölçücüoğlu, darbe girişiminin ardından kısa bir süre önce Marmara Ereğlisi Garnizon Komutanı olarak görev yapmış, buradan da İstanbul 1. Ordu Komutanlığı'nda görevlendirilmişti.

51 yaşındaki Ölçücüoğlu, evli ve bir çocuk babasıydı.

"TSK, devletine, milletine silah sıkmaz"

Dönemin Kahramanmaraş Garnizon Komutanı darbeci Albay Uzay Şahin, Kahramanmaraş'taki stratejik binaların abluka altına alınması emrini vermiş, Albay Bayram Ölçücüoğlu ise verilen emirlere uymayarak kanlı girişimi engellemişti.

Albay Bayram Ölçücüoğlu darbe girişiminin ardından verdiği bir mülakatta o geceyi şu sözlerle anlatmıştı:

"Ona Albay demek yakışıksız olur, o vatan haini beni aradı, sıkıyönetim ilan edildiğini, önce valilik ve emniyet binaları ile belediye binalarını ablukaya almamı istedi. Ben ise emre uymayacağımı söylemem üzerine 'seni yüce divanda yargılatırım' diyerek beni tehdit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri cani, katil değildir. Bunlar TSK üniforması giymiş bir avuç teröristtir. TSK, devletine, milletine silah sıkmaz."

Darbe girişiminin olduğu gece Genelkurmay'dan 23.04'te sıkıyönetim ilanıyla ilgili emir geldiğini de belirten Albay Ölçücüoğlu, "Milletimiz bu darbe girişiminin olumsuz sonuçlanmasında büyük emekleri oldu, biz milletimizle birlikteyiz. Tugay önüne iş makineleri konuldu, valimizle görüştükten sonra bu hain plan püskürtüldüğü için kurban kesmeyi de düşünüyoruz" ifadelerine yer vermişti. - KAHRAMANMARAŞ

15 Temmuz kahramanı komutandan acı haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı
Son dakika haberleri | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
Son dakika haberleri | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylem trafiğe neden oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylem trafiğe neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Murat Kurum İlham Aliyev Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı
Magazin Teoman Berkun Oya Cem Yılmaz Demet Akbağ
Spor Falcao Erol Bulut Ozan Tufan Mert Günok Deniz Türüç
Tüm Haberler Rusya Medya Ak Parti Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 15 Temmuz kahramanı komutandan acı haber - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 11:54:37. #1.15#
title