15 Temmuz İnönü'de de anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Eskişehir İnönü ilçesinde çeşitli etkinliklerle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Eskişehir İnönü ilçesinde çeşitli etkinliklerle anıldı.

Eskişehir'in İnönü İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile İnönü İlçe Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Samet Özkan, İlçe Emniyet Amiri Vekili Hüseyin Işıkgör ve kurum amirlerinin katılımları ile birlikte Şehit polis Memuru İbrahim Gülten ve Şehit Jandarma Asteğmen Ali İhsan Aydın'ın kabirleri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okunarak tüm şehitler için dualar edildi. Şehitlik ziyareti sonrası İnönü Belediyesi Belediye Hizmet Çarşısı Çok Amaçlı Salonda açılan resim sergisini ziyaret ettiler.

Serginin ardından ilçe merkezinde bulunan tüm camilerde Mevlid-i Şerif ve dualar okunarak tüm şehitlerin ruhlarına hediye edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı