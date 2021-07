15 Temmuz ihaneti unutulmayacak

Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıldönümünde Bursalılar yine meydanları doldurdu.

15 Temmuz ihaneti unutulmayacak

BURSA - Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıldönümünde Bursalılar yine meydanları doldurdu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz'un Türk milletinin diriliş destanı olduğunu söyledi.

Bursa Valiliği'nin koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bayrak yürüyüşü düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti MKYK üyesi Ayhan Salman ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın da katıldığı yürüyüşte, Bursalılar, Türk Bayrağı açarak Cumhuriyet Caddesi'nden Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Büyükşehir Belediye Bandosu'nun marşlarıyla coşku doruğa çıkarken, vatandaşlar da alkışlarıyla yürüyüşe destek verdi. Yürüyüşün ardından Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekili Refik Özen, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Devlet eski Bakanlarından Faruk Çelik, siyasi parti il temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter Konseri ve Kuran tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz'un Türk milletinin diriliş destanı olduğunu vurguladı.

Birlik beraberlik vurgusu

15 Temmuz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkomutanlığında, hainlere dersinin verildiği şanlı bir gün olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Evet, o gece bir tarih yazıldı; Allah, bir daha o geceyi yaşatmasın. Kıymetli Bursalılar; FETÖ sinsi emellerinden vazgeçmiş değildir. Her gün yeni gizli yapılar deşifre ediliyor, yeni tutuklamalar oluyor, kolluk kuvvetlerimiz ve adli merciler titizlikle vazifelerini yapıyor. Yıllardır takiyyeyi meziyet bilip insanları kandıran bu hain örgüt bir an bile boş durmuyor. Birlik ve beraberliğe her zamankinden çok ihtiyacımız var. Türkiye'nin yükselişini ve büyümesini hazmedemeyenler boş durmayacaktır. Türkiye'nin yakın tarihine kara bir leke olarak yazılan ancak Türkiye'nin geleceği adına bir dönüm noktası olan 15 Temmuz günü yaşananlar uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Bu şuur ile 15 Temmuz'u asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. "Din ü devlet mülk ü millet" yolunda şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz gazilerimizi hürmetle selamlıyorum" diye konuştu.

Pranga vurulmak istendi

Bursa Valisi Yakup Canbolat da 15 Temmuz'da Türk milletinin, Türk siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş büyüklükte gözlerini kan bürümüş, kökleri dışarıda hain bir saldırıya maruz kaldığını hatırlattı. Vali Canbolat, "O gece umutlarımıza, hayallerimize, özgürlüğümüze, geleceğimize pranga vurulmak istenmiş milletimizin vergileriyle alınan tanklarımız, uçaklarımız, helikopterler ve silahlarımız yine devletimizden maaş alan asker görünümlü hainler tarafından halkımıza çevrilmiştir. Düşmanlarımızın harp sahalarında bile yapamadıkları alçaklığı aziz milletimize reva görmüşlerdir. Hamdolsun ki Cumhurbaşkanımızın cesareti ve üstün liderliği ile harekete geçen yüce milletimiz tankın, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla dikildi. FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe ve ülkeyi bölme girişimi aziz milletimizin ölüme meydan okuyan kararlılığı ile engellenmiş, milletimiz o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir" diye konuştu.

Oyunlar hiç bitmedi

Bursa Milletvekili Refik Özen de Türkiye'nin zor coğrafyada bulunduğunu ve bu coğrafyada ihanetlerin, hesapların, oyunların hiç bitmediğini vurguladı. Kuklaları oynatan kuklacıların kim olduğu, hainleri besleyenlerin kim olduklarının gayet iyi bilindiğini dile getiren Özen, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız Türkiye inşa etme yolunda kararlı yürüyüşümüzü Allah'ın izniyle sürdürmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü biz biliyoruz ki unutulan acılar ve ihanetler tekrarlanır. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve siz asil milletimizi selamlıyorum" dedi.

Sıradan bir darbe değil

15 Temmuz'un sıradan bir darbe girişimi olmadığını dile getiren Devlet eski Bakanlarından Faruk Çelik ise, "15 Temmuz bugüne kadar yaşanan darbelerden bir darbe değildir. Bir iktidar mücadelesi, iktidarı ele geçirme girişimi değildir. 15 Temmuz bunların ötesinde bir ihanettir. Onun için vatan hesaba katılarak, vatan hedeflenerek, vatanı lime lime doğramak için, bölmek için, uluslararası güçlerin oyuncağı olarak büyük bir ihanetin adıdır 15 Temmuz. Karşı karşıya bulunduğumuz örgütü küçümsemeyin. FETÖ milletimize tuzak kurdu. Ama bu tuzağı bozacak Ömer Halis'leri hesap edemedi. Düşünemediler ki bu milletin her ferdi Ömer Halis'tir. Çok şükür Ömer Halis'ler dün vardı, bugün de var, yarın da olacak. Onları rahmetle şükranla anıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz ile ilgili açıklamasının sinevizyondan canlı olarak izlendiği etkinlikte daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Koca yürekli adam' şiirini besteleyen Emre Çelik sahne aldı. Başkan Aktaş'ın 15 Temmuz'la ilgili olarak kaleme aldığı 'Ölümsüz kahramanlar' şiirinin klibi beğeniyle izlenirken, daha sonra ise Büyükşehir Belediye Orkestrası Türk Halk Müziği ses ve saz sanatçıları sahne aldı. Demokrasi Meydanı'ndaki etkinlikler Uğur Işılak konseri ile sona erdi.

