FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişiminin önemli ayaklarından Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı otele yönelik saldırı ve saldırı sonrası kaçan darbeci teröristlerin yakalanmasını konu alan '15 Temmuz İhanet ve Diriliş Marmaris Belgeseli'nin galası gerçekleştirildi. Galaya AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.



Muğla Barosu Konferans Salonu'ndaki galada gösterilen belgesel filmde, tanıkların o geceye dair anlattıklarına ve suikast girişimi esnasında vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptıkları ihbarların ses kayıtlarına yer verildi. Belgeselde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelin açıklarında bekleyen sahil güvenlik ekiplerinin karada yaşanan çatışmalara müdahale etmeden sadece seyrettiği ve aldıkları emir gereği hiçbir unsura ateş etmediği dikkati çekti.



Muğla Valisi Esengül Civelek, gösterimin ardından yaptığı konuşmada, Türk halkının 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimini bozguna uğrattığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde milletçe hain darbe girişiminin demokrasi zaferine dönüştürüldüğünü belirten Civelek, "Cumhurbaşkanımızın Marmaris'ten tarihe geçen çağrısıyla 79 milyon tek yürek oldu. Bir olduk, beraber olduk. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında kenetlendik. Ölümü göze alarak geleceğimize sahip çıktık" dedi.



O gecenin, tarihi zaferlerle dolu aziz Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yazdığı ikinci bir zafer destanı olduğunu ve 15 Temmuz'da yaşananların, milletin kahramanlıklarının asla unutulmayacağını anlatan Civelek, "Ülkemiz, milletimiz, bayrağımız ve vatanımız için 15 Temmuz gecesi şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Gönüllerimizde efsaneleşen tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Vali Civelek, konuşmasının ardından 15 Temmuz'da Marmaris'te şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel ve babası Mehmet Eker'in ellerini öperek plaket verdi. Civelek, belgeselin yönetmeni Kenan Gürbüz'e de plaket verdi.



Gürbüz'ün 15 Temmuz'la ilgili ikinci belgeseli



Galada konuşan belgeselin yönetmeni ve emekli gazeteci Kenan Gürbüz, 15 Temmuz'da Marmaris'te yaşananları konu alan ikinci belgesel projesinin üç ayda tamamlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin, o gece ölümü göze alarak görev yapan gazeteciler sayesinde dünyaya duyurulduğuna dikkati çeken Gürbüz, ikinci belgeselinde olayın tanıkları ile en yakınındakilerin görüşlerine yer verdiğini dile getirdi.



Belgeseli hazırlarken önemli tanık ve kayıtlara ulaştığını bildiren Gürbüz, "Her iki belgeseldeki amacımız o geceye ait hiçbir şeyin gizli kalmaması. Ortaya çıkan görüntüler Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hain suikast girişiminin büyüklüğünü göstermesi açısından önemli" diye konuştu. - MUĞLA