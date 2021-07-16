15 Temmuz için zirveye yürüdüler
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15 Temmuz için zirveye yürüdüler

15 Temmuz için zirveye yürüdüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında zirve yürüyüşü düzenledi.

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında zirve yürüyüşü düzenledi.

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Kulübü, 15 Temmuz'u zirvede andı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitleri anma zirve tırmanışı düzenlendi. Faaliyete İnegöl Belediye Spor Kulübünden 11 sporcu katıldı. Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu'nun da zirvede katıldığı İnegöl Belediyespor ekibi, sabah başlayan yürüyüşte 12.00'da zirvede Bursa'dan gelen kulüpler eşliğinde düzenlenen anma programında da yer aldı. İnegöl ekibi daha sonra 12.30'da Kilimli Gölden Alaçam'a inerek toplamda 30 kilometrelik parkuru yürüyerek Alaçam'da etkinliği sonlandırdı. - BURSA

15 Temmuz için zirveye yürüdüler
15 Temmuz için zirveye yürüdüler
15 Temmuz için zirveye yürüdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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