15 Temmuz Hatıraları İnternet Sitesinde Yayınlanacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 15 Temmuz darbe girişiminin 1'inci yıldönümünde insanların o geceye dair anılarını e-mail, faks, WhatsApp kanalıyla toplayıp, daha sonra 'www.onbestemmuzhatiralari.com' adlı internet sitesinde yayınlayacaklarını söyledi. Dağ, '15 Temmuz' konulu en fazla 7 dakikalık kısa film yarışmasının da o gün açılacağını belirtti.



15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Demokrasi nöbeti' tutulacağını açıklayan AK Parti'de programın detayları ortaya çıkıyor. AK Parti'nin Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, darbe girişiminin olduğu geceye dair herkesin bir anısı olduğunu, bunları e-mail, faks, WhatsApp kanalıyla toplayıp, daha sonra 'www.onbestemmuzhatiralari.com' adlı internet sitesinde yayınlayacaklarını söyledi. Dağ, şöyle konuştu:



"15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz, milyonlarca kişinin hatıralarına girdi. Amacımız; herkesin zihninde olan bu hatıraları yazılı, fotoğraflı ve videolu olarak toplayarak arşivlemek ve daha sonra yazılımı kuvvetli olan 'www.onbestemmuzhatiralari.com' adlı internet sitesinde yayınlamak. İnsanlar bize o gece yaşadıklarını anlatsın, varsa fotoğraf ve video da göndersin. Bu hatıraları daha sonra kitap haline de getireceğiz."



"KISA FİLM YARIŞMASI AÇILACAK"



AK Parti İzmir Milletvekili Dağ, yıldönümünde 15 Temmuz'u anlatan en fazla 7 dakikalık kısa film yarışması açacaklarını, 3 aylık süre sonunda da ilk 3'e girenlere ödül verileceğini duyurdu. Dağ, şunları söyledi:



"15 Temmuz'da sadece Türkiye tarihinde değil Türk Milleti'nin var olduğu tarih boyunca yaşanmamış bir olayı yaşadık. Sadece Türk Milleti olarak değil tüm dünyada da böyle bir olay yaşanmadı. Hem ihanet boyutuyla hem de vatandaşın tankın önüne yatması, uçağa kendini siper ederek verdiği mücadele boyutuyla. İnsanımızın vatanı eşsiz örneklerle koruduğu bir süreci yaşadık. 80 milyonun tamamı hiçbir siyasi parti farkı düşünmeden ülkesi ve vatanı için böyle bir işgalin, ihanetin önüne geçti. Vatandaşımız Cizre'de de tankın önüne yattı, İzmir'de de Menteş Kampı'ndan gelen askerlere karşı direndi. Bu günleri bizim sürekli canlı tutmamız gerekir. Birlik ve beraberliğimiz için bunlar önemli günler. Demokrasinin taçlanması için önemsiyoruz."



- İzmir