15 Temmuz hatıra paralarını, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
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15 Temmuz hatıra paralarını, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret eden 5'inci sınıf öğrencisi Feza Naz Yoğun, 3 yıldır biriktirdiği 15 Temmuz hatıra paralarını, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

15 Temmuz hatıra paralarını, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
17.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:31

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret eden 5'inci sınıf öğrencisi Feza Naz Yoğun, 3 yıldır biriktirdiği 15 Temmuz hatıra paralarını, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

TBMM Başkanı Şentop, 23 Nisan'da, TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle kurutulmuş çiçeklerden yaptığı tabloyu kendisine gönderen Feza Naz Yoğun'u, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Meclis'te kabul etti. Feza Naz'a, babası Hakan Yoğun ve okul müdürü eşlik etti. Yoğun, saklamak için biriktirdiği 15 Temmuz hatıra paralarını, koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istedi. Feyza Naz Yoğun, duygularını ifade ettiği bir şiirini ve paraların olduğu kutuyu Şentop'a takdim etti. Şiirini Başkan Şentop'a okuyan Feza Naz, kutunun içinde 3 yıldır biriktirdiği 152 adet 15 Temmuz hatıra parasının olduğunu söyledi.TBMM Başkanı Şentop da anlamlı bağışından ve düşüncesinden dolayı tebrik ettiği Feza Naz'a, TBMM'nin 100'üncü yılı için özel olarak bastırılan hatıra para ve 100'üncü yıl hatıra pulunu hediye etti. Şentop, "Tebrik ederim, çok ince bir düşünce bunları biriktirip de bu kampanyaya bağışlamış olman" dedi.


Kaynak: DHA

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