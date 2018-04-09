15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin Önlenmesinde Emniyet Teşkilatının Büyük Katkısı Vardır"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin önlenmesinde emniyet teşkilatının büyük katkısı olduğunu söyledi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümünde tüm emniyet mensuplarının bayramını kutladığını belirten Abbas Gündüz, zor ve meşakkatli bir görev yürüten emniyet mensuplarının çok zor şartlarda vazifelerini yerine getirdiğini söyledi. Gündüz, "Başta terörle ve teröristle mücadelede, FETÖ ile mücadele olmak üzere, asayişin sağlanması, kaçakçılığın önlenmesi, trafik akışının sağlanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve daha bir çok önemli görevi yürütmekte olan polis teşkilatımız bu uğurda şehitler ve gaziler vermiştir. Özellikle 15 Temmuz hain ve alçak darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında emniyet teşkilatının çok büyük katkısı vardır. Emniyet teşkilatı 15 Temmuz gecesinde başta Özel harekat Daire Başkanlığında, Ankara Emniyet Müdürlüğünde olmak üzere daha bir çok yerde şehitler ve gaziler verme pahasına kahramanca direniş göstermiş, darbecilere boyun eğmemişlerdir. Darbenin püskürtülmesi için son mermilerine kadar mücadelelerini sürdürmüşlerdir. 15 Temmuz'dan sonrada adeta 7/24 çalışarak çok büyük fedakarlıklar göstermişlerdir ve göstermeye de devam etmektedirler. Çok büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklar gösteren emniyet teşkilatının mensupları ile ne kadar gurur duysak azdır. Bizler evlerimizde ailelerimizle mutlu ve huzurlu yaşayalım diye kendi aileleri ve sevdiklerinden ayrı vakit geçirmek zorunda kalan bu fedakar polislerimizin hakkını hiç bir şekilde ödemeyiz. Yaptıkları görevler esnasında onlara yardımcı olmak hepimizin görevidir. Böylece onlara karşı bir nebze olsun haklarımızı ödeye biliriz. Bu vesileler ile bu kutsal vatan toprakları uğruna şehit olan başta emniyet teşkilatı mensupları olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Emniyet Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünün polislerimize ve ailelerine huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR