15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'ncı yılında tüm yurtta camilerden sela okundu

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenen anma programları Hain darbe girişiminin 5. yılında 15 Temmuz Darbe gecesi selalarıyla milli birlik çağrısı yapan camilerden yine aynı şekilde selalar icra edildi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenen anma programları Hain darbe girişiminin 5. yılında 15 Temmuz Darbe gecesi selalarıyla milli birlik çağrısı yapan camilerden yine aynı şekilde selalar icra edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının genelgesi ile 81 ilde 15 Temmuz hain darbe girişimi programları yapıldı. Programlarda 5 yıl önce darbe gecesi sabahın ilk ışıklarına kadar susmayan selalar ile milli birlik çağrısı yapılmış ve darbeye karşı çıkılmıştı. Hain darbe girişiminin 5'ncı yılında tekrar camilerden selalar okundu. Şehitler için dualar edildi. Maltepe'de bulunun tüm camiler gece yarısı okunan sela ile hain darbe girişimi tekrar anıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı