15 Temmuz hain darbe girişimi yurt içi ve dışında anlatılacak 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında yurt içi ve dışında, darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu destansı mücadele ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ihanetini anlatacak yaklaşık 3 bin program ve faaliyet düzenlenecek.

15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında yurt içi ve dışında, darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu destansı mücadele ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ihanetini anlatacak yaklaşık 3 bin program ve faaliyet düzenlenecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz destanının 4'üncü yılında milletin zaferini unutturmamak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı programlar gerçekleştirilecek.

Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin destansı mücadelesini anacak ve anlatacak faaliyetler düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz programı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Anıt'ına çiçek bırakılması ile başlayacak.

TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programına da katılacak olan Erdoğan, daha sonra şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.

Erdoğan, 15 Temmuz saat 21.00'de millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.

Demokrasi zaferini anlatacak programlar

İletişim Başkanlığınca, FETÖ'nün hain darbe girişimi karşısında milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu mücadele ve demokrasi zaferinin 4'üncü yıl dönümünde düzenlenecek programlar dolayısıyla bakanlıklar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi.

Başkanlık tarafından program ve faaliyetlerin 15 Temmuz ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi adına "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma 2020 Yılı Etkinlikleri Strateji Belgesi" hazırlanarak tüm kurumlarla paylaşıldı.

Program ve faaliyetler, 15 Temmuz darbe girişiminin ve FETÖ'nün tüm yönleriyle etkin şekilde anlatılması, milletin direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferine vurgu yapılması, şehitlerin ve gazilerin anılması, milli birlik duygusunun ve toplumsal hafızanın canlı tutulması ve yurt dışında 15 Temmuz ile ilgili farkındalık oluşturulması çerçevesinde planlandı.

Etkinliklerin hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin takibi ve raporlanması için İletişim Başkanlığı bünyesinde "15 Temmuz Proje Takip Sistemi" kuruldu.

Program ve faaliyet sayısı 3 bini buldu

2019 yılında bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında yurt içinde ve dışında toplam 1500 program ve faaliyet hayata geçirilirken bu yıl 15 Temmuz kapsamında düzenlenecek toplam program ve faaliyet sayısı 3 bine ulaştı.

Bu yıl yurt içinde bakanlıklar ve kamu kurumları 1609, üniversiteler 521, sivil toplum kuruluşları 108 adet olmak üzere toplam 2 bin 238 program gerçekleştirecek. Yurt dışında ise 752 faaliyet icra edilecek.

İletişim Başkanlığının 15 Temmuz projeleri

İletişim Başkanlığı, genel koordinasyon görevinin yanında, Başkanlık olarak da 15 Temmuz ile ilgili yurt içi ve dışında bir dizi program ve projeyi hayata geçirecek.

Açıklamada, bu program ve projeler şu şekilde sıralandı:

"- 15 Temmuz Kurumsal Kimlik Çalışması: Bütün program ve projelerde içeriğin yanı sıra görsel bir bütünlüğün de sağlanması amacıyla İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz logosu başta olmak üzere hazırlanan kurumsal kimlik çalışması güncellendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinde kullanılması için çeşitli görsel materyaller '15temmuz.gov.tr' adresinde erişime açıldı. Hazırlanan videolar ve diğer görsellerin, 15 Temmuz haftası boyunca sosyal medya mecralarında, havalimanlarında, garlarda, THY'nin uçak içi ekranlarında yayınlanması sağlanacak. 15 Temmuz özel tasarımı Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisi'ne ve TCDD'ye ait yüksek hızlı trenlere giydirilecek. 15 Temmuz temalı kısa videolar da tüm kamu kurumlarının internet sitelerinde 15 Temmuz haftası boyunca açılır pencere olarak yer alacak.

Kuleli Yerleşkesi Duvarlarında 15 Temmuz: 15 Temmuz akşamı, darbe girişiminin önemli noktalarından Kuleli yerleşkesinin duvarlarında video haritalama (video mapping) teknolojisiyle FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu mücadele ve şehitlerin kahramanlığı görsel bir sunumla anlatılacak.

Milletin Zaferi 200 Drone ile Gökyüzünde: Darbe girişiminin önemli noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde de 15 Temmuz akşamı Türkiye'de ilk kez 200 drone ile '15 Temmuz temalı ışık gösterisi' gerçekleştirilecek.

Dijital Gösterim Merkezleri: 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimini ve bunun karşısında kazanılan demokrasi zaferini etkili bir biçimde anlatacak '15 Temmuz Zaferi Dijital Gösterim Merkezi' Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da şehir meydanlarında 15 Temmuz haftasında vatandaşlarla buluşacak.

Fahir Atakoğlu'ndan 15 Temmuz Destanı Senfonisi: Türkiye'nin önde gelen bestecilerinden Fahir Atakoğlu da 15 Temmuz şehitlerinin anısına ve demokrasi zaferinin onuruna '15 Temmuz Destanı Senfonisi'ni besteledi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile koordineli gerçekleştirilecek konser televizyon kanallarından, 15 Temmuz portalından ve sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

15 Temmuz 15 Panel: FETÖ yapılanması ve 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası kamuoyuna anlatılacağı '15 Temmuz 15 Panel' başlıklı panel serisi ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Kazakistan, Çin, Katar, Arnavutluk, Güney Afrika, Bangladeş, İspanya, Guatemala ve Etiyopya'da düzenlenecek. Paneller Kovid-19 pandemisi nedeniyle online webinar olarak gerçekleştirilecek.

Uluslararası Medyaya 15 Temmuz Kiti: İletişim Başkanlığı, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının genel yayın yönetmeleri ile medya mensuplarına 15 Temmuz ve terör örgütü FETÖ ile ilgili belgesel ve materyallerden oluşan bir kit gönderecek.

15 Temmuz Kareleri Dünya Başkentlerinde: ABD, İngiltere ve seçilecek diğer ülkelerin kalabalık meydanlarında dijital ekranlı araçlarla 15 Temmuz darbe girişimine dair görseller yayınlanacak.

Kısa film ve senaryo yarışması: İletişim Başkanlığı tarafından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve milletin onurlu direnişini sinema üzerinden anlatacak çalışmaların desteklenmesi ve öne çıkarılması amacıyla 2019'da başlatılan 15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışmasının ödül töreni de bu yıl içinde yapılacak.

Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu: Geçen yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu, bu yıl da devam edecek. Hekaton ile demokratik işleyişe sekte vuran darbelerin sonuçlarının gözler önüne serilmesi ve askeri darbelere dair büyük verinin oluşturulması hedeflenecek."

"Yiğitler Destanı"

İletişim Başkanlığınca ayrıca 15 Temmuz temalı kamu spotu, koreografi etkinlikleri, artırılmış gerçeklik uygulaması, hat sergisi ve kum sanatı performansı gerçekleştirilecek.

Başta 15 Temmuz olmak üzere tüm şehitlerin kahramanlığını ve milletin mücadelesini anlatan "Yiğitler Destanı" isimli türkünün yanı sıra 15 Temmuz temalı birçok kısa film, video ve ezgi ile sosyal medya mecralarında da milli birlik ve demokrasi zaferinin anılması sağlanacak.

15 Temmuz'un 4'üncü yılında bakanlıklar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları da kendi alanları ile ilgili birçok program, proje ve faaliyeti hayata geçirecek.

Anma etkinliklerinden 15 Temmuz temalı resim, şiir, kısa film yarışmalarına, yurt içinde ve yurt dışında sergi ve panellerden konser ve film gösterimlerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek projelerle 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu destansı mücadele ve FETÖ'nün ihaneti anlatılacak.

Kaynak: AA