15 Temmuz gecesi yankıları sürüyor! Erdoğan 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı mı? CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, canlı yayında 15 Temmuz gecesi hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu aradığını ve hem Kılıçdaroğlu'na hem de darbe girişimi sırasında Meclis'e giden CHP milletvekillerine teşekkür ettiğini söyledi.

15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminin ardından 4 yıl geçti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda 251 şehidimiz yürekleri parçaladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını söyledi. Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı "Taksim Meydanı" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu arayarak teşekkür ettiğini söyledi. ERDOĞAN KİMLERE TEŞEKKÜR ETTİ Özel, Erdoğan'ın CHP milletvekillerinin kalkışma esnasında TBMM'ye giderek diğer parti milletvekilleriyle birlikte darbeye karşı geldiği için teşekkür ettiğini söyledi.