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15 Temmuz gecesi şehit olan TÜRKSAT çalışanları anıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili, "Milletimiz, Türkiye'de artık darbeler defterinin kapandığını tüm dünyaya gösterdi.

15 Temmuz gecesi şehit olan TÜRKSAT çalışanları anıldı
15.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:54

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili, "Milletimiz, Türkiye'de artık darbeler defterinin kapandığını tüm dünyaya gösterdi." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda, "Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe imza atmanın onurunu yaşıyoruz. 15 Temmuz zaferi, tanklara ve uçaklara meydan okuyan milletimizin, şehit ve gazilerimizin onurudur." diye konuştu.

Türk milletinin kararlılığı ve mücadeleci ruhuyla darbelere karşı birlikte duruşunun, ülke tarihinin en karanlık gecelerinden birini aydınlığa kavuşturduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Milletimiz, Türkiye'de artık darbeler defterinin kapandığını tüm dünyaya gösterdi. Vatanının bölünmez bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen bu alçak saldırı karşısında hayatları pahasına direnişleriyle bir destan yazdılar, tarihi bir zafer elde ettiler."

Karaismailoğlu, bu zaferin, Çanakkale ve Sarıkamış ruhunun hala taze olduğunu gösterdiğini belirterek şöyle konuştu:

"FETÖ'nün yaptıkları karşısında milletimiz canından vazgeçmiş ama vatanına el sürdürmemiştir. Milletimiz, bu darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. 15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi. Canları pahasına tankların, bombaların karşısına dikilen milletimiz, kadim tarihimizde yeni bir dönem başlattı. Adeta destan yazarak, tarihimizin gurur dolu sayfalarına bir yenisini daha ekledi. Dünyada emsali olmayan bir cesaret ve maneviyatla milli birliğimiz ve irademiz üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılan karanlık oyunları bozdu."

Bakan Karaismailoğlu, milli iradeye karşı gerçekleştirilen "alçak" teşebbüs sırasında şehit olan TÜRKSAT çalışanları Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın yanı sıra şehit olan tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

"Şehitlerimizin emanetini asla yere düşürmeyeceğiz"

TÜRKSAT'ın çalışmalarını başarılı ve kesintisiz bir şekilde sürdürerek uydu yayıncılığında uluslararası alanda önemli bir aktör olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, haberleşme uyduları TÜRKSAT 5A'nın 2020'nin son çeyreğinde, TÜRKSAT 5B'nin ise 2021'nin ikinci çeyreğinde uzaya gönderilmesini planladıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın da 2022'de uzaya gönderileceğine dikkati çekerek, "TÜRKSAT 6A'nın üretilmesiyle Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek." dedi.

Söz konusu uyduların dev yatırımlar olmasının ötesinde, Türkiye'yi bölmeyi hedefleyen tüm hainlerin heveslerini kursaklarında bıraktığını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Aslında yapılan her bir kilometre yol, inşa edilen her okul, hastane, köprü ya da açılan bir fabrika, bu zalimlere milletimizin indirdiği bir tokattır. Canlarını veren şehitlerimizin fedakarlıklarının, çabalarının, emanetlerinin boşa gitmediğinin ispatıdır. Bizler de onlar gibi canımız pahasına bu emanete sahip çıkacağız. Canı gönülden inanıyorum ki biz birlikte olduğumuz sürece şehitlerimizin emanetini asla yere düşürmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz gibi bir günü bir daha hiç yaşanmamak üzere tarihe gömdük ancak asla unutmayacağız ve unutturmayacağız."

"Haklarını ödeyemeyiz, Allah onlardan razı olsun"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da darbecilerin silahla tehdit ettikleri TÜRKSAT çalışanlarına yayınları kestiremediklerini, son çare olarak yerleşkeyi bombalayarak yayınları kesmeyi hedeflediklerini söyledi.

Menfur amaçlarına ulaşamayan teröristlerin, Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'yı şehit ettiklerini belirten Sayan, "Hainler, Ferhat Derecik, Muhammed Emin Sergili, Bilal Davut Hasetçi ve Halil Ersoy'u ise yaraladılar. Şehit ve gazilerimiz bizim ve milletimizin gönlünde, dualarında, isimleri ise tarihin ve TÜRKSAT'ın koridorlarında yankılamaya sonsuza dek devam edecek. Haklarını ödeyemeyiz, Allah onlardan razı olsun." dedi.

TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek de hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen ihanet girişiminin hala zihinlerde çok taze olduğunu dile getirerek, "Bu ihaneti gelecek nesillere aktarmak ve şehitlerimizin hatırasını yaşatmak gibi bir sorumluluğumuz var." diye konuştu.

Programda şehit ailelerine ve gazilere, günün anısına hatıra eşyalar takdim edildi.

Kaynak: AA

Manşet

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