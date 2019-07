İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülke ihanetlerden çok çekmiştir. Bir gecelik ihanetlerden, eşkıyalıklardan çok çekmiştir. 2023'ü, 2053'ü ve 2071'i hedefleyen Türkiye'nin geleceğinde artık bu işlerin yeri yoktur. 15 Temmuz gecesi millet bu kapıyı ebediyen kapatmıştır." dedi.

Soylu, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla yemekte bir araya geldi.

15 Temmuz anmalarıyla ilgili çatlak sesler duyduklarını belirten Soylu, "Rahatsız olanlar, fazla görenler, işi hafifletmek, mümkünse unutturmak isteyenler var. 1960 darbesini unutturdular, sonra 1971'i gördük. 71'i unutturdular, bütün acılarıyla beraber 1980'i gördük. 1980'i unutturdular, 28 Şubat'ı gördük. Önce acıyı unutturuyorlar, sonra aynısını tekrarlıyorlar." diye konuştu.

Onun için 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarının altını çizen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza, bizden sonrakilere tüm detaylarıyla her yıl daha büyük bir gayretle anlatmak zorundayız. Bu ülke ihanetlerden çok çekmiştir. Bir gecelik ihanetlerden, eşkıyalıklardan çok çekmiştir. 2023'ü, 2053'ü ve 2071'i hedefleyen Türkiye'nin geleceğinde artık bu işlerin yeri yoktur. 15 Temmuz gecesi millet bu kapıyı ebediyen kapatmıştır. Her 15 Temmuz yıl dönümünde kilidi kontrol etmek, mümkünse biraz daha perçinlemek, bu ülkenin geleceği için şarttır. Biz güçlü Türkiye hedefinden bir milim bile ayrılmış değiliz. Terörü, adı ne olursa olsun, kaynağı ne olursa olsun bu topraklarda sıfırlamaya ve Türkiye'yi dünyanın en güvenli ülkesi yapmaya kararlıyız. Asayiş noktasında, şehir güvenliği noktasında da aynı hassasiyete sahibiz."

Hiç kimsenin kurumları yıpratmasına, adımlarına çelme takmasına, milletin moralini bozmasına, şevkini kırmasına müsaade etmeyeceklerini aktaran Soylu, emniyet teşkilatının, bütün personelleriyle bir bütün olduğunu ve 174 yıldır bu millete hizmet eden bu teşkilatın, daha çok büyük başarılara imza atacağını ifade etti.

"Biz onların bıraktığı emaneti asla unutamayız"

Türkiye bugün uyuşturucuya karşı dünyanın ciddi mücadelesini veren bir ülke olduğuna dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Hem kendi gençlerimizin geleceği için hem terörün buradan beslenmemesi için hem de dünya gençliği için büyük mücadele içindeyiz. Aynı şekilde trafikte ölüm oranlarını önemli ölçüde aşağıya çektik. Büyük bir gayretin içindeyiz. İşte bütün bunlar, bütün bu çaba, 15 Temmuz'da aziz milletimizin, şehitlerimizin ve gazilerimizin o gece ortaya koyduğu duruşun ve fedakarlığın üzerine bina edilmiş işlerdir. O geceki ruhtan aldığımız güçle yaptığımız işlerdir. İnşallah o günden sonra olduğu gibi bundan sonra da bu gayretimiz, bu teyakkuzumuz ve geleceğe dair attığımız bu adımlar devam edecektir. Bu yolun hiçbir adımında Gölbaşı Özel Harekat ve Havacılık Dairesi Başkanlıklarımızda verilen şanlı mücadele, o gecenin şehitleri ve gazileri, ter ve kan dökenleri unutulmayacaktır. Allah onlardan razı olsun. Biz onların bıraktığı emaneti asla unutamayız."

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasının sonunda 15 Temmuz'da şehit olanların isimlerini tek tek okudu.

İsimleri okurken duygulanan Süleyman Soylu, "Allah bizi onlara mahcup etmesin inşallah." dedi.

"Türk Polis Teşkilatı gücünü daima milletten alıyor"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da Türk Polis Teşkilatının gücünü daima milletten aldığını belirterek, "Daima seçilmiş meşru otoritenin emrinde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' ilkesiyle temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş, teknolojik gelişmelere açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını kendisine düstur edinmiştir." diye konuştu.

Türk Polis Teşkilatının, vatan, bayrak, cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve canını feda etmekten asla çekinmediğini vurgulayan Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Milletimizin yeniden diriliş mücadelesi verdiği 15 Temmuz hain darbe girişiminde 'vatan namustur' diyerek vatan uğruna en kıymetli varlıkları olan canlarını seve seve feda eden 251 şehidimiz bizlere vatan sevgisinin ne denli yüksek bedelli olduğunu da bir kez daha göstermişlerdir. Milletimizin ortaya koyduğu bu destansı kahramanlıkta Türk Polis Teşkilatı da milletinin yanında ve meşru otoritenin emrinde net ve kararlı bir şekilde yer almış, ülkemizin her tarafında hainlere karşı kahramanca mücadele etmiş ve bu mücadelede 63 şehit ve 283 gazisiyle çok büyük bir görev ve rol üstlenmiştir.

Bugün burada, tüm sevdiklerini geride bırakarak kanlarını ve canlarını vatan için feda eden tüm şehitlerimizin manevi huzurunda söz veriyoruz. Türk Polis Teşkilatı ülkemizin bekası ve milletin istikbali için yine milletimizden ve onun şanlı tarihinden aldığı güç ve sarsılmaz imanla ülkemizin huzurunu bozmaya ve güvenliğini sarsmaya yeltenen tüm şer odaklarına, onların taşeron örgütlerine ve arkalarındaki dahili ve harici karanlık güçlere ve mahfillere karşı canı ve kanı pahasına kararlı, azimli ve onurlu mücadelesini sürdürmeye devam edecektir."

(Bitti)

Kaynak: AA