15 Temmuz Gazisine Ev Sürprizi

İstanbul'da 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde tanktan açılan ateş sonucu yaralanan ve felç olan Mardinli Gazi Halil Algan 15 Temmuz'un yıldönümünde Mardin'de yüzünü güldürecek sürprizle karşılandı. Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, 15 Temmuz Gazisi Halil Algan adına alınan evin tapusunu teslim etti.

15 Temmuz'un ikinci yıldönümünde Mardin'deki evine gelen 15 Temmuz Gazisi Halil Algan, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Şakir Öner Öztürk tarafından hazırlanan sürprizle karşılandı. Kayyumlar tarafından gazi adına alınan yeni evinin tapusu Vali Yaman ve Kaymakam Öztürk tarafından teslim edildi.

15 Temmuz Gazisi Halil Algan çok zor günlerin geride kaldığını ama hala bazı gruplar yüzünden ülkenin kaos içine çekilmek istendiğini söyledi. 15 Temmuz'da darbeci hain askerler tarafından vurulan ve felç kalan Algan o günlerden bugüne kadar yaşananları değerlendirdi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Algan, "O zaman yaşanan o görüntüler güzel değildi, bir yandan çok güzel şeyler yapılıyor, operasyonlar olsun ama bunu herkes görmüyor aslında görmek istemiyor. Bazıları bizi beyinsiz olarak görüyor. İnsan onları ağzına bile almak istemiyor. Türkiye sürekli bir kaosta olacak, çünkü öyle beyinsizler oldu. Böyle beyinsiz insanlar oldukça bize pek huzur kalmayacak" dedi.

"Ben yatalaksam ağabeylerim kardeşlerim hala ayakta"

Türkiye'yi yeniden bölmek, parçalamak isteyenlere de seslenen Algan, "O gece şehitlerimizle, gazilerimizle, vatanını sevenlerle hep birlikteydik. Aramızdaki fark yüce Rabbim bazılarımızı şehitlik mertebesine ulaştırdı, bazılarımız gazi oldu. Siz biz hepimiz birdik. Kötü olan tarafta değildik. Çünkü kötüler her zaman kötü insan. Bu kötülüklerin karşısında insan üzülüyor ister istemez. Bu duruma üzülmeyen insanlar da var. Onlar zaten kendini biliyor. Biz her zaman vatanımızı, vatanımızın başındaki insanları her zaman seveceğiz ve destekleyeceğiz. O günkü gibi değil daha canlı. Biz eğer yataktaysak ağabey ve yeğenlerim var bir sürü insan var. Biz yatakta olsak bile tekrardan böyle bir şey olsa o güne benzemez o günkü gibi şansları olmaz mesela ben o gün g3 almıştım vurabilirdim onları ama ben vurmadım bir müddet sonra onlar tankın içinde vurdular beni ama o gün gelince herkes vurur onları."

Sanatçı ve gazetelere tepki

Eleştiri yapılması gerektiğini ama bazı gazeteler ve sanatçıların unvanlarının altından farklı yerlere hizmet ettiğini söyleyen Algan, "Bazı gazetelerde kendini bilmez biri çıkıyor bir de adını sanatçı koymuşlar. Kanı beş kuruş etmez isim de verebilirim onlar bizim büyüklerimizi eleştiriyorlar. Eleştirin, ama doğru yerde eleştirin ama sokakta görsem yüzüne tükürmem diyorlar ya ama ben tükürürüm. Yani güzel de tükürürüm onun yüzüne" ifadelerini kullandı.

Kayyumlara teşekkür

Belediye ve kaymakamlıktan bugüne kadar hiç talebi olmadığını, ev hediyesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Algan, "Biz ev, maaş için gazi, şehit olmadık. Öncülüğü bizim Şakir komutan yaptı. Kaymakam ama ben ağabey diyorum iyi bir insan. Valimiz de öyle, sağolsunlar. İstanbul'da 20-25 yıl arası kirada oturdum. Biz biri bize bir şey versin diye ne ev peşinde koştuk ne de başka bir şeyin peşinden koşarız. Biz tanka da ne maaş için, ne de başka bir şey için çıktık" dedi. - MARDİN