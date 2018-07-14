15 Temmuz Gazisine Ev Sürprizi

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında ağır yaralanan, 47 yaşındaki Halil Algan'a, Ankara'daki tedavisinin ardından geldiği memleketi Mardin'de ev hediye edildi.

İstanbul'da 15 Temmuz gecesi çıktığı tank üzerinde darbecilere karşı direnirken vurularak ağır yaralanan ve omuriliğinin kopması nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan, 2 çocuk babası Algan, Ankara'da Gaziler Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanesinde yaklaşık 1,5 ay süren tedavisinin ardından Mardin'e geldi.

Kentte kirada oturduğu ev yerine Artuklu ilçesinde kendisi için satın alınan eve getirilen Algan, burada Vali Mustafa Yaman, Artuklu Belediye Başkan Vekili Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, akrabaları ve sevenleri tarafından karşılandı.



Vali Yaman evin anahtarını, Artuklu Belediye Başkan Vekili Öztürk ise evin tapusunu Algan'a verdi.

"Artık şehrimizde insanların yüzü gülüyor"

Yaman, Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul ve Ankara'da 3 şehit ve 5 gazilerinin bulunduğunu belirterek, hem millet olarak hem de devlet olarak gazilere ve şehitlere manevi borçlarını yerine getirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Algan ev sahibi olduğu için mutlu olduklarını ifade eden Yaman, şunları kaydetti:



"Halil kardeşimiz rahat edebileceği bir konut edindi. Belediye başkan vekilimize teşekkür ediyoruz. Kendisini sık sık ziyaret ediyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz ve gazilerimize de minnet duyuyoruz. Millet, hain kalkışmada birlik ve kardeşlik içerisinde hareket etti, topyekun refleks gösterdi. Mardinli hemşehrilerimiz hem terörle mücadele konusunda hem bu tür memleketimize, devletimize, hükümetimize kastetmek isteyen hainlerin yaptığı eylemlerinde, birlik ve beraberlik içerisinde milletin, hükümetin, devletin yanında oldular. 15 Temmuz 2016'dan bugüne şehrimizde artık bir huzur iklimi hakim oldu. Şehrimizde artık insanların, esnafımızın, yatırımcımızın yüzü gülüyor ve bu inşallah böyle devam eder."

Halil Algan da darbe girişiminin üzerinden 2 yıl değil 50 yıl geçse de bu hainliği unutmayacaklarını ve her zaman gerekeni yapacaklarını vurguladı.

"O gün bizim görevimizdi, görevimizi yerine getirdik." diyen Algan, bir daha böyle durumda gerekenin daha iyi yapılacağından kimsenin şüphe duymaması gerektiğini dile getirdi.



Darbe yapmaya kalkışanların hak ettikleri cezaları alacaklarını ve hesap vereceklerini ifade eden Algan, şöyle devam etti:



"O gün ben vuruldum diye kahraman falan diyorlar bana ama ben kahraman değilim. O gün oradaki herkes kahraman. Ben tankın üstünde vuruldum, o yolda yürüyenler, beni hastaneye götürenler, meydana çıkanlar onların hepsi kahraman. Tek farkımız benim vurulmam oldu. Şehitlerimiz oldu, Allah'tan rahmet diliyoruz ve dualarımız onlarla. Bizim yanımızda da başımızda da öyle güzel insanlar olduktan sonra hiçbir problem olmaz ve olması da mümkün değil zaten. Onlar yaptıklarını görecekler, ne yaptılarsa cezasını görecekler. Kime güvenerek onlar o olayları yapıyorlar. Birkaç çapulcu gelmiş, kanı beş kuruş etmez insanlar. Koskoca Türkiye, halk, millet var kolay mı öyle?"



"Gerekeni fazlasıyla yapıyorlar"



Vurulduktan sonra İstanbul'a gidemediğini ve Mardin'e yerleştiğini, Ankara'ya da sık sık tedavi ve kontroller için gittiğini anlatan Algan, Mardin'de bir ev sahibi olduğu için mutlu olduğunu belirtti.



Algan, "Sayın Valimiz ve ağabey gibi gördüğüm Kaymakamımızdan Allah razı olsun. Mardin'de spor yapıyorum. Sayın valimiz, kaymakamlarımız hepsi birbirine bağlı olarak gerekeni fazlasıyla yapıyorlar. Ev için kaymakamımız öncülük etti, Allah hepsinden razı olsun. Çok duygulandım. Duygusal bir insanım." dedi.



"Devletimiz okyanus gibi büyük"



Gazinin kızı Elif Algan da babasıyla gurur duyduğunu belirterek, ev için emeği geçen herkese teşekkür etti.

Algan, "Babam, kahramanımız, benim her şeyim. Devletimiz okyanus gibi büyük ve ona güveniyoruz, Hepsinden binlerce kez Allah razı olsun. Bu vatan uğruna kan döken çok şehidimiz, gazimiz var, devletimiz hiçbirin hakkını yarım bırakmadı, bırakmayacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Gazinin ağabeyi İbrahim Algan da 2 yıl önce darbe girişiminde kahramanlık gösteren kardeşinin evine kavuştuğunu dile getirdi.

"Allah devletimizden razı olsun. Bizi yalnız bırakmadıkları için sayın valimize ve kaymakamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar ne gerekiyorsa iletişimde bulundular. Kardeşime bu konutu aldılar, ona ve gereken neyse yapıyorlar. Cumhurbaşkanımız zaten dünya lideridir, onun çağrısı üzerine zaten sokaklara çıktık." diyen Algan, öyle bir durumda yine sokaklara çıkacaklarını aktardı.

"Ankara'dan ayağının tozuyla ilk defa evine geldi"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Kandemir de şehit aileleri ve gazileri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını, talepleri olmadan ihtiyaçlarının giderilmesi için çaba harcadıklarını anlattı.

Gazi Algan'a ev alındığı için mutlu olduklarını dile getiren Kandemir, şöyle konuştu:

"Gazimiz de çok mutlu oldu. Ankara'dan ayağının tozuyla ilk defa evine geldi. Allah onlardan razı olsun. Kesinlikle kendisinin herhangi bir talebi olmadı. Gazimiz devletten herhangi bir talepte bulunmuyor. Bütün gazi ve şehit ailelerimiz öyle, çok mütevaziler, özellikle bu hükümetimiz tarafından son 5-6 yıldır gazi ve şehitlere verilen haklar ortada. Devletimiz artık onları sahiplendi, onlara hak tanıdı, onların bir talepte bulunmasına gerek kalmadan her şey yerine geliyor."