15 Temmuz gazisine 41 ameliyat

Ankara'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sol bacağına 3 kurşun isabet etmesiyle yaralanan Mustafa Zorova, (75) sağlığına kavuşması için tam 41 kez ameliyat geçirdi. Zorova, bacağına dizden bileğine kadar platin takıldığını, ameliyatlarının devam ettiğini; ama acılarının dinmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Zorova, "Ölmeden yakından, telefondan sesini duymak istiyorum" dedi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Mustafa Zorova, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesinde evinden ayrılarak belediye binası önüne gitti. Zorova, daha sonra burada toplanan kalabalık ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) gitti. Zorova burada, 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken açılan ateşle yaralandı. Sol bacağına 3 kurşun isabet eden Zorova, 33 ameliyatın ardından geçen yıl Mart ayında ayağa kalkabildi. Bacağına dizden bileğine kadar platin takılan ve ardından 8 kez daha ameliyat olan Zorova, sağlığına kavuşacak günü bekliyor.

'CESETLERİN ÜZERİNE DÜŞMÜŞÜM'

Zorova, 15 Temmuz gecesi önce belediyeye, daha sonra TUSAŞ'a gittiğini söyledi. 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı önünde bulunan TUSAŞ'ın girişinde darbeci askerler ile karşılaştığını kaydeden Zorova, "Ben dedim ki; 'sen dedene nasıl kurşun sıkacaksın' Benim sözlerimle asker bize kurşun sıkmadı. O sağ taraftaki emir veren komutan ilk attığı gibi beni vurdu. Beni vurduktan sonra bir o tarafı bir de bu tarafı taradı. Ana baba günü oldu, ses, feryat. Tekrar bana iki tane daha sıktı. Üçüncü kurşunu yiyince vurulduğumu bildim. Cesetlerin üstüne düşmüşüm o arada" dedi.

'KOLUMDAN PARÇA ALARAK BACAĞIMA KOYMUŞLAR'

Yaralandıktan sonra önce Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldığını söyleyen Zorova, daha sonra kapatılan Ankara Numune Hastanesi'ne kaldırıldığını kaydetti. Tedavisini daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) sürdüğünü söyleyen Zorova, şunları söyledi: "Sol bacağımın dizden altı benim bacağım değil. Sadece parmaklar, kıkırdaklar ve diz kapağı benim. Kolumdan ve bacaklarımdan parça alarak bacağıma koymuşlar. En çok acı çektiğim yer, sağ tarafımdaki kemikten aldılar oraya koydular. O da olmamış tekrar ameliyattan aldılar. Yine sol bacağımın oraya koydular. Çoğunlukla ameliyatımı Numune hastanesinde oldum. Sonra Gülhane hastanesine geldim."

'CUMHURBAŞKANI'NI ÇOK ÖZLEDİM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavisi sırasında kendisini ziyarete geldiğini belirten Zorova, "Eğer benim bu selamımı Cumhurbaşkanı'na iletirseniz çok sevinirim. ya bir arasın ya da bir gelsin. Onu çok özledim. Ölmeden yakından, telefondan sesini duymak istiyorum. Allah 15 Temmuz'u bir daha göstermesin. Devletim ve milletim için canım feda olsun. Devletimiz de var olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA