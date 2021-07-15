15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı
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15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı

15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İzmir'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde konuşan 15 Temmuz gazisi emekli kıdemli başçavuş Yılmaz Lale, "15 Temmuz gecesinde bu milletin istenirse neler yapacağına tanıklık ettim" dedi.

İzmir'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde konuşan 15 Temmuz gazisi emekli kıdemli başçavuş Yılmaz Lale, "15 Temmuz gecesinde bu milletin istenirse neler yapacağına tanıklık ettim" dedi.

15 Temmuz 2016'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen darbe girişiminin 5. yıldönümünde İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenleniyor. Programda, darbe girişimi sırasında Genel Kurmay Başkanlığı önünde darbeciler tarafından açılan ateşle yaralanan ve gazi olan 53 yaşındaki emekli kıdemli başçavuş Yılmaz Lale de konuşmacı olarak yer aldı. Lale, "Bizler bir konuda genelleme yaparken 'millet' kavramını kullanırız. Kimdir bu millet? Tabii ki Türk milleti. Türk milleti; yüreği vatan kadar büyük, duyguları denizleri kadar coşkulu büyük bir ailedir. İki kelimeden oluşsa bile anlamı da kendisi de tarih sayfasına sığmayan koca bir milletin adıdır. Dostun güven kaynağı, düşmanın kabusudur. Ne büyük lütuf senin ferdin olmak, ne muhteşem al yıldızlı bayrak altına yaşamak. 15 Temmuz gecesinde bu milletin istenirse neler yapacağına tanıklık ettim" diye konuştu.

"2 metre yakınında şahit oldum"

Lale şunları söyledi: "Kurşunun önüne kendini atan birini belki de yalnızca sinemada gördünüz. Belki insan hayatında çok tecrübe edeceği bir olay değildir. Ben ise 2 metre yakınında şahit oldum. Elinde otomatik silahlı teröristin önüne silahsız şekilde dikilen, her an namlunun ucundaki merminin hayatına son vereceğini bile bile arkadaşını vuran teröriste 'Onu vurdun, beni de vur soysuz' diye bağıran, o sırada silahtan çıkan kurşunla şahadet makamına eren yiğitler vardı. Helikopterden açılan ateşle kolu-bacağı kopan, kafası parçalananlar vardı. O gece meydanlarda bir millet vardı. Koca bir Türk milleti vardı. Hainlerin genç yaşına acıyan, 'Yavrum, kardeşim yapma, etme' diye karşısındakine tatlı dille yaklaşıp ikna olmayınca tankın üstüne çıkıp içerdekini çıkaran kahramanlar vardı o gece."

Selalar okunacak

Etkinlikte İzmir İl Müftülüğü İlahi grubunun tasavvuf musiki dinletisi sunulurken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine uygun şiirler okundu. Ardından İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunun kahramanlık türküleri ve zeybek gösterisi icra edildi. Program kapsamında 23.35'te darbe kalkışmasının ilk görüntülerinden oluşan videoların gösterimi yapılacak. Saater 23.40 olduğunda TRT İzmir Müdürlüğü TRT İzmir Radyosunun kahramanlık türküleri konseri düzenlenecek. 00.13'te, tıpkı 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi İzmir'deki tüm camilerde aynı anda selalar okunacak. 00.20'de ise Fetih Suresinin okunarak dualar edilecek. - İZMİR

15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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