15 Temmuz gazisi: O gece, hala rüyalarıma giriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz gazisi: O gece, hala rüyalarıma giriyor

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci askerlerin açtığı ateşle ayağından vurularak gazi olan Sinoplu Zekeriya Yaşar (41), o geceyi anlattı.

15 Temmuz gazisi: O gece, hala rüyalarıma giriyor
10.07.2020 08:28 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:29

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci askerlerin açtığı ateşle ayağından vurularak gazi olan Sinoplu Zekeriya Yaşar (41), o geceyi anlattı. 800 kişiyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüdükleri o gecenin hala rüyalarına girdiğini belirten Yaşar, "O gece yanımızda 10 yaşlarında küçük bir çocuk vardı. 'Sen evine git' dedim. Çocuk da bana, 'Bu gece biz başarırsak, geleceğimiz güzel olacak ama eğer biz başaramazsak Suriye, Filistin ve Mısır gibi olacağız. Başaramazsak ve ölürsek şehit diyecekler, ölmezsek ve başarırsak güzel bir ülkede yaşayacağız' dedi. Bu sözler beni çok etkiledi" diye konuştu.

O dönem Üsküdar Belediyesi'nde çalışan Zekeriya Yaşar, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti. 800 kişiyle birlikte köprüye doğru ilerleyen Yaşar, darbeci askerlerin ateş açması sonucu bacağından vuruldu. Bacağında 15 kırık oluşan Yaşar, geçirdiği ameliyatların ardından sağlığına kavuştu. Memleketi Sinop'un Durağan ilçesine yerleşen Yaşar, üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen o geceyi unutamadığını söyledi.

'YANIMDA 10 YAŞINDA BİR ÇOCUK VARDI, BENİ ÇOK ETKİLEDİ'O gece yaşanılanları anlatan Yaşar, "O dönemler Üsküdar'da ikamet ediyordum. Üsküdar Belediyesi'nde inşaat işleri bölümünde çalışıyordum. 15 Temmuz gecesi, kapının önünden tankların geçtiğini gördüm ve bir anda kendimi sokağa attım. Yaklaşık 800 kişiliyle birlikte köprüye yürüdük, köprüye ilk gidenler de bizlerdik. O gece yanımızda 10 yaşlarında küçük bir çocuk vardı, o da köprüye doğru yürüyordu. Çocuğa dönüp, 'Sen evine git' dedim. Bunun üzerine çocuk da bana, 'Bu gece biz başarırsak, geleceğimiz güzel olacak ama eğer biz başaramazsak Suriye, Filistin ve Mısır gibi olacağız. Parçalayacaklar bizi, ben öyle bir ülkede yaşamak istemiyorum. Başaramazsak ve ölürsek şehit diyecekler, ölmezsek ve başarırsak güzel bir ülkede yaşayacağız' dedi. Bu sözler beni çok etkiledi" diye konuştu.'BACAĞIMDA 15 PARÇA KIRIK MEYDANA GELDİ'

Hep birlikte darbeci askerlere doğru yürüdüklerini ifade eden Yaşar, "Aramızda 20-25 metre mesafe vardı. Sadece taciz ateşleri yapılıyordu. Hepimiz askerliğimizi yaptık. 'Türk askeri hiçbir zaman bayrağa ateş açamaz' dedik ve önümüze bayrağı açtık, yürümeye devam ettik. Sonra bize doğru ateş etmeye başladılar. O sırada yanımızda olan genç bir kadın hayatını kaybetti. O anları hiç unutamıyorum bazen rüyalarıma giriyor. O gece köprüde ben de vuruldum, mermi bacağıma isabet etti. Kasık ve diz arasındaki kemikte 15 parça kırık meydana geldi. Atardamar ve toplardamar koptu. Sol bacağımda mermi kaldı. 9 ay içinde büyük ameliyatlar geçirdim. Hamdolsun şimdi sağlığım çok iyi, son bir ameliyat daha olacağım. Şu an yürümede biraz engelim var" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi Magazin
Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü Güncel
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu 3. Sayfa
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu Yaşam
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek Güncel
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli
e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Bülent Turan Hüseyin Filiz Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Ozan Güven Cem Yılmaz
Spor Okan Buruk Hikmet Karaman Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Türk Karar Bakan Temmuz
Şu an buradasınız: 15 Temmuz gazisi: O gece, hala rüyalarıma giriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 09:31:40. #1.15#
title