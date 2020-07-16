15 TEMMUZ GAZİSİ O ANLARI ANLATTI
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15 TEMMUZ GAZİSİ O ANLARI ANLATTI

15 TEMMUZ GAZİSİ O ANLARI ANLATTI Haber-Kamera Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZİSTANBUL, DHA 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyarete geldi.

15 TEMMUZ GAZİSİ O ANLARI ANLATTI
16.07.2020 04:24 | Son Güncelleme: 16.07.2020 04:24

15 TEMMUZ GAZİSİ O ANLARI ANLATTI
Haber-Kamera Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZİSTANBUL, DHA
15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyarete geldi. O gece şehit düşenleri anmak için gelen 15 Temmuz Gazisi Cengiz Düz, o gece yaşadıklarını anlattı. Bir buçuk yıl tedavi gören ve bir süre yoğun bakında kalan Düz, uyanır uyanmaz ilk olarak 'darbe oldu mu' diye sorduğunu söyledi.
15 darbe girişiminin 4'üncü yılında vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyarete geldi. O gece şehit olan düşenlerin adının yazılı olduğu anıta gelen vatandaşlar dua etti. Gencinden yaşlısına vatandaşların akın ettiği anıta, o gece vurularak gazi olan Cengiz Düz de geldi. Kolundan, karnından vurulan ve elinde his kaybı yaşayan Düz, o gece yaşadıklarını anlattı.
YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTIĞIMDA EŞİME İLK OLARAK 'DARBE OLDU MU' DİYE SORDUM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında halkı meydanlara davet etmesiyle dışarı çıktığını söyleyen Düz o geceyi şu sözlerle anlattı
Cumhurbaşkanımızın bizi sokağa davet etmesiyle bayraklarımızı elimize aldık yola çıktık. Yarımız hisar tarafına, yarımız da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru gittik. Askerlerle karşılaştık. Kulelinin askerleriydi. Biz o sırada 'En büyük asker bizim asker' sloganları atıyorduk. Askerler bizi görünce havaya ateş etti. 'Asker kışlaya' diye bağırınca direk bana doğru ateş etti. Bana ateş etmez diye düşünürken kolumu çevirdi. O anda kolum parçalandı. Döndüğümde karnım patladı. Kaçarken tekrar vurdu. Bu sefer kolum ve sinirlerim koptu. Bir aile beni arabalarına aldı. Koşarak karakola gittim. Artık polis miydi bilmiyorum ama beni görünce 'Asker polisi vuruyor' dedi kapıyı kilitledi. Beni orada ölüme bıraktı. Ben artık kelime-i şahadet getirdim. Kan kalmadı vücudumda artık, dilim geriye döndü. O sırada mahallemizin gençleri beni gördü tutup hastaneye götürdüler. Yoğun bakımda kaldım. Yoğun bakımdan çıktığımda eşime ilk olarak 'darbe oldu mu' diye sordum. Çok şükür darbe gerçekleşmemiş, milletin iradesi üstün gelmiş. ya şerefimizle bu toprağın üzerinde yaşayacağız, ya da bu toprağın altında yatacağız
YANIMIZDA VURULAN, ÖLEN ARKADAŞLARI HATIRLIYORUM
Düz, darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen o geceyi dün gibi hatırladığını ifade ederek, 'Bir buçuk sene evde yattım. 4 ameliyat geçirdim. Allah devletimizden razı olsun. Bu süreçte yanımızda oldu. Bugün tüylerim diken diken oldu. Burada tekrar o günü yaşıyorum. Yanımızda vurulan, ölen arkadaşları hatırlıyorum. Ben hastanedeyken doktor oradan başkaları için ex oldu diyor, ölen ölene. Allah şehadetlerini kabul eylesin. dedi.

Kaynak: DHA

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