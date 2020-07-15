15 Temmuz gazisi Konuralp, o anları anlatırken adeta tekrar yaşadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz gazisi Konuralp, o anları anlatırken adeta tekrar yaşadı

Adana'nın Kozan ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü programı kapsamında Kozan Kaymakamı ve ilçe protokolü tarafından evinde ziyaret edilen 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp, darbeci hainler tarafından Ankara'da vurulma anını anlattı.

15 Temmuz gazisi Konuralp, o anları anlatırken adeta tekrar yaşadı
15.07.2020 15:48 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:52

Adana'nın Kozan ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü programı kapsamında Kozan Kaymakamı ve ilçe protokolü tarafından evinde ziyaret edilen 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp, darbeci hainler tarafından Ankara'da vurulma anını anlattı.

Gazi Oğuzhan Konuralp, o gece verdikleri mücadele ve hastanede nabzının durması ile başlayan hayat ve vatan mücadelesini aktarırken, akraba ve ailesine son anda ulaşabildiğini kaydetti. Havadan açılan ateş ile sol kaburgasından vurulan, mide ve karaciğerinde hasar oluşan, ardından açılan ikinci ateşle sağ bacağından vurulan Gazi Konuralp, vatanının bütünlüğü için herkesin o gece sokakta olduğu aktardı. Gazi Oğuzhan Konuralp, "Yanımda tesettürlü bir bayanın sadece kulağını alıp götürmüştü. Aynı taksi ile benle hastaneye gitti. Hastanelerde boş yer yoktu. Sabah 7'ye kadar müdahale edemediler. Sabah 7'ye kadar iyiydim. Ama kolumdaki nabız cihazı durmuş ve başımızda bekleyen hemşirenin haber vermesi üzerine ameliyata alındım. Uyandığımda ertesi gün olmuştu. Havadan helikopter 30 metre üzerimizde uçuyordu. Ateş edileceğini düşünmedim. Beni vuranı görmedim ama ben silah sesinden önce mermiyi hissettim. Yanımdaki arkadaşımın 3 kurşun isabet etti, diğer arkadaşım hafif yaralandı. Alt geçide indirdiler. Ama yanımdaki arkadaş çok büyük psikolojik sıkıntılar yaşadı" diyerek o anları adeta tekrar yaşadı.

Ziyaretin ardından Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, ilçe müftüsü, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve protokol üyeleri, Pekmezli Mahallesi'nde 15 Temmuz Şehidi Polis Aytekin Kuru'nun kabrinde dua etti. Protokol üyeleri öğle namazını müteakip Hoca Ahmet Yesevi Camiinde şehitler için okutulan Kur'an-ı Kerim tilavetine katıldı.

İlçe esnaflarından Murat Mercan da 15 Temmuz şehitleri için şerbet dağıtarak 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberliği için Kozan'ın tek yumruk olduğunu kaydetti.

Etkinlikler, akşam saatlerinde düzenlenen sirenli konvoy ve demokrasi nöbeti ile devam edecek. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti Spor
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi Dünya
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz Güncel
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı Politika
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Güncel
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu Güncel
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Alişan Aybüke Pusat Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: 15 Temmuz gazisi Konuralp, o anları anlatırken adeta tekrar yaşadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 15:53:23. #1.14#
title