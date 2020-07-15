15 Temmuz gazisi Hünal: Kalbimdeki yara Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla sarıldı
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15 Temmuz gazisi Hünal: Kalbimdeki yara Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla sarıldı

Sultanbeyli'de yaşayan Sabahattin Hünal, 15 Temmuz hain darbe girişiminde o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne giderek kalkışmayı önlemek adına verdiği mücadeleyi anlattı.

15 Temmuz gazisi Hünal: Kalbimdeki yara Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla sarıldı
15.07.2020 22:36 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:40

Sultanbeyli'de yaşayan Sabahattin Hünal, 15 Temmuz hain darbe girişiminde o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne giderek kalkışmayı önlemek adına verdiği mücadeleyi anlattı. Yanında 16 yaşında genç bir çocuğun şehit olduğunu ve kendisinin de ayağından ve belinden aldığı iki kurşunla yaralandığını söyleyen Gazi Hünal, "O gün aldığım o yaralar devletimizin yardımlarıyla, doktorlarımızın yardımlarıyla sarıldı. Ancak kalbimde kanayan 60 yıllık bir yara vardı. O da Ayasofya Camii idi. Ayasofya Camisi'ni Cumhurbaşkanımızın ibadete açmasıyla şimdi kalbimdeki yara da iyileşti" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında birlik ve beraberlik adına Sultanbeyli Belediyesi, Kent Meydanı'nda halkın darbecilere karşı verdiği mücadeleyi anlatan bir organizasyon düzenledi. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in de katıldığı programda meydana 15 Temmuz'da darbecilere karşı göğsünü siper etmiş vatandaşların fotoğrafları ve o gün kahramanlarının yer aldığı sergi düzenlendi.

"15 TEMMUZ'DA SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAYDIM"

Sergiyi gezen vatandaşlardan Aşiret Poyraz, duygularını ifade etmekte zorlandığını belirterek, "15 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaydım.  O gün devletimizi, milletimizi desteklemek için oraya gittim. Çok kötü şeyler yaşadık o gün. Allah bir daha devletimizin başına böyle olaylar vermesin. Milletimizin, vatanımızın başına inşallah bir daha darbe olayı gelmesin" diye konuştu.

"KALBİMDEKİ YARA İYİLEŞTİ"

15 Temmuz'da darbeci hainler tarafından bacağı ve kalçasından vurulan Gazi Sabahattin Hünal, "O gün aldığım o yaralar devletimizin yardımlarıyla, doktorlarımızın yardımlarıyla sarıldı. Ancak kalbimde kanayan 60 yıllık bir yara vardı. O da Ayasofya Camisi idi. Ayasofya Cami'sini Cumhurbaşkanımızın ibadete açmasıyla şimdi kalbimdeki yara da iyileşti" dedi.

KURŞUN YEDİ AYAĞA KALKTI, VATANINI SAVUNDU

O gece yaşadıklarını anlatan Hünal, "Darbe olduğunu duyar duymaz arabayla gidebildiğim yere kadar gittim, oradan Kısıklı'ya sonrasında da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıktım. Köprüde zikzak yaparak koşuyorum, mermi sıkıyorlar ama ilk başta tutturamadılar. Yanımda 16 yaşında genç bir çocuk vuruldu. Onun ardına ayak bileğimin az üzerinden mermi isabet etti bana. Sonra çocuğa baktım mermi alnından girmiş ve şehit oldu orada. Bende vurulmama rağmen devam ettim, askerin elinden silahını almaya çalıştım. En nihayetinde olduğum yere yıkıldım. Köprüde "Vur" emri veren darbeci Binbaşı Ahmet Taştan, erlerin elinden aldığı G3 silah ile sol belimin yan tarafından vurarak mermi arkadan girdi, önden çıktı. Allah bir daha bize darbe yaşatmasın inşallah, milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ BİRLİK RUHUNU DİRİ TUTMAK İÇİN ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORUZ"

Darbe sergisini gezen Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 15 Temmuz FETÖ Darbesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği ve milletin desteğiyle püskürtüldüğünü dile getirerek, "Bu kalkışma Cumhurbaşkanımızın çağrısının ardından halkımızın meydanlara inmesiyle hainlerin emellerine ulaşmasına engel olmuştur. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların bize bıraktığı bu misyonu unutturmamak için, yeni nesle anlatmak ve milli birlik ruhunu diri tutmak için Türkiye'nin her noktasında şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise şükranla anıyoruz" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında Sultanbeyli Kent Meydanı'nda gerçekleşen organizasyona vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Ulusa Sesleniş programında yaptığı konuşma Kent Meydanı'ndan canlı yayınlandı.


Kaynak: DHA

Manşet

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