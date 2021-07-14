15 Temmuz gazisi Hasar Yaşar, "o gece" yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı koyarken yaralanan 37 yaşındaki Hasar Yaşar, "O gece polis ve vatandaşlara hedef gözetilmeden ateş ediliyordu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı koyarken yaralanan 37 yaşındaki Hasar Yaşar, "O gece polis ve vatandaşlara hedef gözetilmeden ateş ediliyordu. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'daki Çengelköy Karakolu önünde yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından memleketi Tokat'ta ameliyat edilen Hasan Yaşar, AA muhabirine, 15 Temmuz'da Çamlıca Camisi inşaatında çalıştığını söyledi.

Darbe girişimi gecesi saat 22.00 sıralarında yaşananlardan haberdar olduğunu belirten Yaşar, "Daha sonra Cumhurbaşkanımızın halkı sokağa davet ettiğini öğrendim. Köprüye inmeye karar verdim. İnerken Çengelköy'de polis karakolunun tutulduğunu gördüm. Karakola ateş ediyorlardı. Halkla beraber direnirken şarapnel parçalarıyla ayağımdan yaralandım. Beni hastaneye götürmüşler, orada tedavi gördüm." diye konuştu.

Darbe girişiminin milletin karşı koymasıyla önlenmesinin sevincini yaşadıklarını vurgulayan Yaşar, "Allah'a çok şükür, devletimiz bu işin üstesinden geldi. Her zaman devletimizin yanındayız, her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Hain FETÖ terör örgütü üyelerinin asılmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın yanındayız. O gece polis ve vatandaşlara hedef gözetilmeden ateş ediliyordu. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu