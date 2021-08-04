15 TEMMUZ GAZİSİ FATİH ORHAN CİNAYETİNİN 2 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
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15 TEMMUZ GAZİSİ FATİH ORHAN CİNAYETİNİN 2 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

15 TEMMUZ GAZİSİ FATİH ORHAN CİNAYETİNİN 2 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber kamera Murat KORKMAZ Beykoz'da 15 Temmuz gazisi Fatih Orhan'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber kamera Murat KORKMAZ

Beykoz'da 15 Temmuz gazisi Fatih Orhan'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

15 Temmuz darbe girişiminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan, Beykoz'da dün 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Polisin çalışması sonucu cinayete ilişkin Yılmaz Arıcı(58) ve Hüseyin Şen gözaltına alındı.Şüpheli Arıcı ifadesinde sarhoş olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Şüpheli Şen de suçlamaları reddedip, kavgayı ayırmaya çalıştığını iddia etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Beykoz Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, kimliği tespit edilen bir şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

15 TEMMUZ GAZİSİ FATİH ORHAN CİNAYETİNİN 2 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
15 TEMMUZ GAZİSİ FATİH ORHAN CİNAYETİNİN 2 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
15 TEMMUZ GAZİSİ FATİH ORHAN CİNAYETİNİN 2 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
15 TEMMUZ GAZİSİ FATİH ORHAN CİNAYETİNİN 2 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
15 TEMMUZ GAZİSİ FATİH ORHAN CİNAYETİNİN 2 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

15 Temmuz'da gözünü kaybeden gazi Fatih Orhan 3 kişinin bıçaklı saldırısında can verdi
15 Temmuz'da gözünü kaybeden gazi Fatih Orhan 3 kişinin bıçaklı saldırısında can verdi
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15 TEMMUZ GAZİSİ FATİH ORHAN CİNAYETİNİN 2 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Haberler
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