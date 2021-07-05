15 Temmuz Gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, o gece yaşananları anlattı
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15 Temmuz Gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, o gece yaşananları anlattı

15 Temmuz Gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, o gece yaşananları anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gölbaşı Belediye Meclisinde 15 Temmuz hain darbe kalkışmasıyla ilgili konuşan eski Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, "Gölbaşı halkının feraseti ile ilk kurtarılan kurum olan TRT binası, mücadele eden tüm birimlere büyük bir moral ve inanç...

Gölbaşı Belediye Meclisinde 15 Temmuz hain darbe kalkışmasıyla ilgili konuşan eski Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, "Gölbaşı halkının feraseti ile ilk kurtarılan kurum olan TRT binası, mücadele eden tüm birimlere büyük bir moral ve inanç aşılamıştır" dedi.

Ankara Gölbaşı Belediye Meclisi, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında gazi olan eski Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Belediye Meclis üyelerinin katılımıyla toplandı. 15 Temmuz'da yaşadıklarını Başkan Şimşek ve meclis üyelerine anlatan Aslan, "Sizler sadece bu meclisin üyeleri değil, 15 Temmuz 2016 günü hain darbe kalkışmasında bu ilçe sınırları içinde işgal edilen TRT binası ve Türksat binası ile acımasızca uçaklarla bombalanan Özel Harekat binasına tereddüt etmeden koşarak giden ve çıplak elleriyle, Silahlı hainlere direnip, gerek şehit, gerek gazi olmayı göze alarak hainleri etkisiz hale getiren Kahraman Gölbaşı halkının birer temsilcilerisiniz. Gölbaşı halkının feraseti ile ilk kurtarılan kurum olan TRT binası, mücadele eden tüm birimlere büyük bir moral ve inanç aşılamıştır. Bu nedenledir ki tarih Gölbaşı halkını altın harflerle yazacaktır. Ben de kalkışmanın sinyallerini aldığımda, derhal hainlerin üs olarak kullandığı Jandarma Genel Komutanlığına geçtim. Kapıda derdest edildim. Korumamı şehit ettiler. Benim de kafama 2 el ateş ederek öldü diye bıraktılar. Beni bulduklarında Kelime-i Şehadet getiriyormuşum. İşte şimdi dimdik huzurunuzda, milletimin devletimin emrindeyim. Ancak ve ancak Allah'ın dediği olur. Beni buraya davet edip bu fırsatı verdiğiniz için başta Belediye Başkanı ve yardımcıları olmak üzere hepinize şükranlarımı sunuyor, Meclisinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Hoş geldiniz şeref verdiniz. Bizi onurlandırdınız. Kısa ve öz konuşacağım. Bu vatanda sizin gibi yiğit evlatlar olduğu sürece ne bu bayrağı indirecekler ne bu ezanı dindirecekler ne bu vatanı kimse bölemeyecekler" ifadelerinin kullandı.

Tören, Başkan Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Belediyesi Meclisi Grup Başkanvekillerinin Turgut Aslan'a bayrak ve Kur'an-ı Kerim takdimi ile son buldu. - ANKARA

15 Temmuz Gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, o gece yaşananları anlattı
15 Temmuz Gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, o gece yaşananları anlattı
15 Temmuz Gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, o gece yaşananları anlattı
15 Temmuz Gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, o gece yaşananları anlattı
15 Temmuz Gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, o gece yaşananları anlattı
15 Temmuz Gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, o gece yaşananları anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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