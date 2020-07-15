15 Temmuz Gazisi Can Gülsever: "Bize düşmanımızdan daha düşmanlar"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz Gazisi Can Gülsever: "Bize düşmanımızdan daha düşmanlar"

Vali Cüneyt Epcim, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümünde şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

15 Temmuz Gazisi Can Gülsever:
15.07.2020 09:56 | Son Güncelleme: 15.07.2020 09:59

Vali Cüneyt Epcim, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümünde şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'teki koruma ekibi içerisinde yer alan 15 Temmuz Gazisi Polis Memuru Can Gülsever ziyarette o gece yaşadıklarını anlattı.

Vali Epcim, ziyaretleri kapsamında 15 Temmuz Gazisi Polis Memuru Can Gülsever ile iç güvenlik şehitleri Samet Akdeniz ve Gürcan Yavuz'un aileleriyle bir araya geldi.

Ziyarette Gülsever ailesiyle tanışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Epcim, 15 Temmuz'da Gazi Gülsever'in ülkemiz ve milletimiz adına önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Gazi Gülsever'e o geceki mücadelesi dolayısıyla teşekkür eden Vali Epcim, "Devletimizin, milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın minnetlerini sizlere sunuyoruz. Sadece sizleri değil milletimizi yaralayan bir gece oldu. Büyük bir ihanet gecesiydi. Neticede Cumhurbaşkanımızın ciddi olarak olaya el atması, milletimizin de bu iradeye sahip çıkmasıyla memleket adına büyük bir badireyi, işgal girişimini atlatmış olduk." dedi.

Devleti zor zamanlarda yanlarında görmenin kendileri açısından gurur verici olduğunu kaydeden Gazi Gülsever ise FETÖ ile mücadelenin sona ermediğine dikkat çekti. Gazi Gülsever, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele yapılan saldırıda kaybettiği silah arkadaşından bahsederken göz yaşlarına hakim olamadı.

Gazi Gülsever o geceye ilişkin şu detayları paylaştı: "İnşallah sonunu getireceğiz. O gece bize yaşattıkları anlatılmaz. Duygulanmamak elde değil. Arkadaşlarımız şehit oldu. Eşimden daha çok gördüğüm arkadaşım yanımda şehit oldu."

"Senelerdir terör örgütü PKK'nın yapamadığını bir terörist, bir bombayla yaptı. Özel Harekatta 54 şehit verdirdi. Şehit olanlar çok özel insanlardı. Özel Harekatın kuruluşundan bu zamana hocalık yapmış, başarılı operasyonları gerçekleştiren, özel harekatçılarımızı yetiştiren, beyin takımı dediğimiz insanları kaybettik. Orada görevli olmadığı halde emekli olup gelenlerden de şehidimiz var. Özel harekatçı geçmişi olup, o bölgeye gidip arkadaşlarıyla beraber darbeye karşı mücadele etmeye gelen arkadaşlarımız da var. Tabi ki millet; ferasetini gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletine, vatanına sahip çıktı."

"Cumhurbaşkanımızı gönderdikten sonra eşyaları toplamak üzere oteldeydik. Darbeciler 3 helikopter ve savaş teçhizatlı; sanki farklı devletlerle savaştayız gibi 46 insan; insan demiyoruz onlara teröristler geldiler. Bunlara teslim olun çağrısı da yaptık. Dinlemediler. Karşılıklı çatışma neticesinde yaralandım. Şehit arkadaşımız oldu. Ama öncelik bizde Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenliğiydi. Kendi ekibimiz olarak sağ salim İstanbul'a götürdük."

"Açık söylemek gerekirse orada cesaretimizi biz de Cumhurbaşkanı'mızdan aldık. Ailesi yanındaydı. Büyük bir dik duruş ve feraset. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun ki ülkenin başında dik durdu. Şu anda eğer evimize, okulumuza, memleketimize sahip çıkabiliyorsak onun dik duruşu, milletimizin de milli iradeye tam anlamıyla sahip çıkmasıyla. Milletiyle beraber yürüyen kim ise, kanunlara uyan kim ise bir polis memuru olarak da vatandaş olarak da her zaman arkasındayız. Her şey kanuna, nizama uygun şekilde yürüyecek. Bu saatten sonra da inşallah ne o yapıların ne de farklı yapıların ülkemiz üzerinde egemenlik kurmasına izin vermedik. İzin vermeyeceğiz. Hepsinin de kökünü kazıyacağız."

Gazi Gülsever, darbecilerin kendilerini psikolojik olarak yıpratmak istediklerine dikkat çekti. Kendisinin de aralarında yer aldığı koruma ekibine darbeciler tarafından küfür ve hakaretler yağdırıldığını anlatan Gazi Gülsever, "Bize orada söylemleri var. Biz o söylemleri de, onları da yine inlerinden çıkarttık. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve bizlere ne hakaretler ettiler. Hatta 'Ailenizle helalleştiniz mi?' diye bağırmalar. Bu şekilde psikolojik baskılar. Allah'ın izniyle bu vatanın evladıyız. Şehit de olabilirdik. Rabbim nasip etmedi. Ama onların bu yüzünü gördüğümüz zaman; düşmanımızdan daha düşmanlar." ifadelerini kullandı.

Vali Epcim, Gülsever ailesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileterek ziyareti anısına aile fotoğrafı çektirdi.

Vali Epcim, ziyaretleri kapsamında Şehit Jandarma Komando Er Samet Akdeniz'in Gökçedere Beldesi'nde ikamet eden babası Salim ve annesi Gülçin Akdeniz ile Şehit Polis Memuru Gürcan Yavuz'un Beşpınar Köyü'nde ikamet eden babası Turgut ve annesi Neriman Yavuz'la da bir araya geldi.

Vali Cüneyt Epcim'e ziyaretleri sırasında Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal ile işadamı Kenan Yavuz eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 3. Sayfa
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu Magazin
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı Dünya
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı Dünya
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor Ekonomi
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma...
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 99 bin 66 operasyonda 94 bin 975 kişi tutuklandı
Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 99 bin 66 operasyonda 94 bin 975 kişi tutuklandı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Sokak kedilerini ziyaret etmeden evine gitmeyen trafik polisi yürekleri ısıttı
Sokak kedilerini ziyaret etmeden evine gitmeyen trafik polisi yürekleri ısıttı
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Koronaya inanmayan ve 'Kovid bulaştırma partisi'ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Koronaya inanmayan ve "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Mehmet Han Ömer Çelik Erol Katırcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Ezgi Mola Çağla Şıkel Mustafa Sandal
Spor Falcao Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla İzmir Milli Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: 15 Temmuz Gazisi Can Gülsever: "Bize düşmanımızdan daha düşmanlar" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 10:00:43. #1.15#
title