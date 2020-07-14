15 Temmuz gazisi: Bu ülkenin dışında bir hizmetçiliği kabul etmeyiz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz gazisi: Bu ülkenin dışında bir hizmetçiliği kabul etmeyiz

15 Temmuz gazisi: Bu ülkenin dışında bir hizmetçiliği kabul etmeyiz15 TEMMUZ darbe girişimi gecesinde Genelkurmay Başkanlığı önünde açılan ateş sonucu gazi olan tarih öğretmeni Muhammet Fatih Zengin, "Farklı düşünmek ayrıdır; ama birilerinin hizmetçisi olmak çok farklıdır.

14.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:14

15 Temmuz gazisi: Bu ülkenin dışında bir hizmetçiliği kabul etmeyiz

15 TEMMUZ darbe girişimi gecesinde Genelkurmay Başkanlığı önünde açılan ateş sonucu gazi olan tarih öğretmeni Muhammet Fatih Zengin, "Farklı düşünmek ayrıdır; ama birilerinin hizmetçisi olmak çok farklıdır. Hizmetçi olunacaksa, bu ülkenin bu milletin hizmetçisi olmanın dışında bir hizmetçiliği kabul etmememiz lazım" dedi.

Muhammet Fatih Zengin, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını anlattı. Zengin, önce Sıhhiye'de bir zırhlı personel taşıyıcıya karşı vatandaşlarla direndiklerini anlatarak, "Ardından Kızılay Meydanı'na yöneldim ve çok kritik üç noktadan bahsedilmişti, TBMM, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara Emniyeti. Ben en yakın olan Genelkurmay Başkanlığı'na doğru yönlendim. Amacımız belliydi, darbenin beyin takımının orada olduğunu düşünüyorduk ve oranın ele geçirilmesiyle birlikte darbenin beyin takımının pasifize edileceğini düşünüyorduk. Bu yönlenme esnasında o kapıyı zorlarken kapının sağ tarafından ateş açılmaya başladı. Bu esnada ben de ayağımdan yaralandım, çok şükür Allah bize gazilik nasip etti. Peşinden hastaneye getirdiler, ben yaramın önemli olduğunu düşünmediğim için ertesi gün ayrıldım, ilaçlarımı aldım, ancak ilerleyen günlerde yara enfekte oldu, içinde kalan bazı maddeler nedeniyle, peşinden 15 günlük hastanede yatış süreci yaşadım. Şu anda çok çok iyiyim" dedi.

'TÜRK TARİHİNİN EN ACI GİRİŞİMLERİNDEN BİRİSİ'

Gazi tarih öğretmeni Zengin, 15 Temmuz'u yaşatanların bu milletin öz evlatları olmalarına rağmen yurtdışındaki odaklara hizmet edebilmek için yetiştirildiklerine dikkat çekerek, "Üstelik yetiştirirken de gözlerimin içine baka baka utanmadan din ve dindarlık kisvesini kullanabilmişler. Belki de en acı olan noktalardan birisi budur, Türk tarihinin en acı girişimlerinden birisidir. Hakikaten canımızı çok acıtan bir durumdur. Bu ülkenin topraklarında farklı düşünebiliriz, farklı siyasi görüşlerimiz olabilir, farklı bakış açıları içinde olabiliriz; ama unutmayalım bizi bir siyasi birliktelikle bir araya getiren bir devletimiz var. Düşüncemiz ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşı ve bu devletin bir öğesi olmanın sorumluluğu dışında farklı bir hizmet peşinde koşmamalıyız. Farklı düşünmek ayrıdır; ama birilerinin hizmetçisi olmak çok farklıdır. Hizmetçi olunacaksa, bu ülkenin bu milletin hizmetçisi olmanın dışında bir hizmetçiliği kabul etmememiz lazım" diye konuştu.

15 Temmuz gazisi: Bu ülkenin dışında bir hizmetçiliği kabul etmeyiz

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış Güncel
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü 3. Sayfa
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir Dünya
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Magazin
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 3. Sayfa
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Barda işe başlayan kadın kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye gideceğine dair iddialara Instagram paylaşımıyla yanıt verdi
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye gideceğine dair iddialara Instagram paylaşımıyla yanıt verdi
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Mehmet Han Celal Adan Mustafa Şentop Erol Katırcıoğlu
Magazin Reynmen Filiz Akın Kemal Sunal Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Ünal Karaman Sergen Yalçın Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: 15 Temmuz gazisi: Bu ülkenin dışında bir hizmetçiliği kabul etmeyiz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 17:15:51. #1.15#
title