15 Temmuz gazisi Algan Mardin'de oyunu kullandı

MARDİN - 15 Temmuz Gazisi güvenlik güçlerinin yardımı ile yerel seçim için Mardin'de oyunu kullandı.

15 Temmuz Gazisi Halil Algan 75. Yıl Mesleki ve Teknik Lisesi'nde tekerlekli sandalyesi ile birlikte gelerek oy kullandı. Algan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini ifade ederek Mardin Kalesi'nin turizme açılmasını istedi. İstanbul'da 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde tanktan açılan ateş sonucu yaralanan ve felç olan Mardin'li Halil Algan Mardin'in Artuklu ilçesi Nur Mahallesinde bulunan 75. Yıl Teknik ve Mesleki Lisesi 1142 nolu sandıkta tekerlekli sandalyesi ile sandık başına geçti ve oy kullandı. Polis memurları ve sandık görevlileri ile sandığa taşınan Algan'a vatandaşlar tarafından sevgi seli gösterildi. Okulda engelli bandı olmadığı için polis memurları ve güvenlik güçlerinin eşliğinde taşınarak oyunu kullanan Halil Algan, "Sadece ben değil herkes bir şey olursa bu ülke için bedel ödemeye hazır. Yani hepimiz bu vatanın çocuğuyuz yanlış bir şey olduğu zaman tüm insanlar tabi ki de karşı çıkacak, bir tek kesim değil. İnanın ki bir çok insan haksızlığı kabul etmez. Ben kendimizi de eleştiriyorum. Cumhurbaşkanını çok seviyorum. Ama kendisinden iki ricam var Mardin Midyat yolunun yapılması ve Mardin Kalesinin turizme açılmasını talep etti. Herkes özgürdür istediği yere oyunu verebilir. Bizde her vatandaş gibi geldik oyumuzu bir yerlere vereceğiz artık. Gönlümüz kiminle ise ona oy vereceğiz" dedi.

15 Temmuz Gazisi Halil Algan'ın oğlu Hasan Algan babasıyla gurur duyduğunu söyledi. Algan, "Babamla gurur duyuyorum. Her zamanki gibi vatani görevini yerine getirmeye geldik. İnşallah hayırlısı olur pek hayırlısı olmaz gibi ama İnşallah, her şey gönlümüzce olur" diye konuştu.

15 Gazisi Halil Algan kendisine oy kullanmak için yardım eden güvenlik güçlerinden helallik isteyerek okuldan ayrılırken seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: İHA