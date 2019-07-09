15 Temmuz gazilerinden üs bölgesine moral ziyareti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Abdullah Ergül ve Bedri Azbay, Bitlis'te üst bölgesinde görev yapan asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.

Hain darbe girişiminde İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan Ergül ile Vatan Caddesi'nde yaralanan Bedri Azbay, beraberlerindeki şehit aileleriyle, Hizan ilçesindeki Mesir Tepe Üs Bölgesi'ne gitti.

Burada görev yapan asker ve güvenlik korucularıyla bir araya gelen Ergül ile Azbay, güvenlik güçleri için kurban kesti, dua etti.

Yanlarında götürdükleri Türk bayrağı, sancak ve gazilerin yazdığı mektupları da asker ve koruculara teslim eden Ergül ve Azbay, askerlerle bir süre görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.

"Vatan hainlerine geçit vermedik"

AA muhabirine açıklamada bulunan Ergül, hain darbe girişimi sırasında, ülkenin birliği ve bütünlüğü için herkesin tek yürek olduğunu vurguladı.

Ergül, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Babam beni aradı ve ne yaptığımı sordu. Evde olduğumu duyunca kızdı. 'Evladım sen benim oğlum değil misin? Gün namus ve vatana borcumuzu ödeme günüdür.' dedi. Ardından arkadaşlarımla Şehitler Köprüsü'ne gittik. Köprüde çok büyük kahramanlar ve nice fidanlar yitirdik. 36 şehit verdik, 400 civarında da gazimiz oldu. Kimisi kolunu kimisi de bacağını kaybetti. Çok şükür vatansızlara ve vatan hainlerine geçit vermedik."

Mesir Tepe Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarla bir araya gelmekten gurur duyduğunu belirten Ergül, yanlarında yer alan Kaymakam Bülent Hamitoğlu, Bitlis Şehit Aileleri ve Gazileri Federasyonu Başkanı Yusuf Özdemir, Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Yafes Akkaya, Hizan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazileri Derneği Başkanı Methi Özdemir'e teşekkür etti.

Kaynak: AA