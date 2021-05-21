15 Temmuz Gazilerinden Prof. Dr. Bulut'a ziyaret
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15 Temmuz Gazilerinden Prof. Dr. Bulut'a ziyaret

15 Temmuz Gazilerinden Prof. Dr. Bulut'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

15 Temmuz gazilerinden, Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel, Mustafa Dağdelen ve Müslüm Öztürk Gaziantep Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Yakup Bulut'u ziyaret etti.

15 Temmuz gazilerinden, Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel, Mustafa Dağdelen ve Müslüm Öztürk Gaziantep Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Yakup Bulut'u ziyaret etti.

15 Temmuz Gazi ve şehit yakınları GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Yakup Bulut'u ziyaret etti. Ziyarete Şehit yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel ve beraberindekiler katıldı.

Ziyaretten çok memnun olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bulut, bu tür ziyaretlerin karşılıklı yapılmasının, demokrasimize ve ülkemizin geleceğine yapılan bu tür hain girişimlerin toplumun hafızasında canlı tutulması gereğine vurgu yaptı. Bu bağlamda ziyarette '15 Temmuz Hain Darbe Girişimi' hakkında sohbet edildiğini ve önümüzdeki günlerde '15 Temmuz'u Yaşayanların Dilinden Hain Darbe Girişimi' konulu bir de söyleşi yapılacağını belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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